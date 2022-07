‘Fenerbahçe en Özil mondeling akkoord over beëindigen contract’

Maandag, 11 juli 2022 om 16:28 • Wessel Antes • Laatste update: 18:12

Fenerbahçe en Mesut Özil hebben elkaar gevonden met een mondeling akkoord over het beëindigen van zijn contract, zo meldt het Turkse NTV Spor maandag. De aanvallende middenvelder ligt nog tot medio 2024 vast in Istanboel, maar gaat dat contract hoogstwaarschijnlijk niet uitdienen. Net als in zijn laatste periode bij Arsenal verkeert Özil in een hachelijke situatie bij Fenerbahçe.

De nieuwe hoofdtrainer van Fenerbahçe, Jorge Jesus, sprak begin vorige maand al stellig over Özil. De 33-jarige middenvelder kreeg in maart een disciplinaire schorsing opgelegd van de club na een ruzie met trainer Ismail Kartal. Jesus gaf aan deze schorsing niet zomaar op te heffen. "De prestaties uit het verleden zijn altijd erg belangrijk in de voetballerij. Dat is waar de mensen nu naar kijken. Maar Fenerbahçe is al acht jaar geen kampioen geworden. Özil heeft in het verleden heel veel bereikt als speler, maar de club heeft over hem een beslissing genomen en dat zal niet veranderen. Hij heeft zijn tijd gehad. Jorge Jesus, Mesut Özil, of welke speler dan ook is niet belangrijk, het gaat alleen om Fenerbahçe."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Özil gaf vorige maand via social media nog aan dat hij zijn carrière wil afsluiten bij Fenerbahçe. “Ik herhaal het nog maar een keer: ik zal mijn loopbaan niet beëindigen bij een andere club dan Fenerbahçe. In de komende twee jaar wil ik maar één ding: alles geven in dit shirt. Die beslissing is heel duidelijk en onomkeerbaar.” Of hij met deze nieuwe ontwikkeling ook direct een punt achter zijn carrière zet is onduidelijk.

Özil kwam in januari 2021 transfervrij over van Arsenal. De spelmaker speelde sindsdien 36 officiële wedstrijden voor Fenerbahçe, waarin hij 8 keer scoorde en 3 assists gaf. Zijn laatste wedstrijd voor de club dateert van 20 maart tegen Konyaspor (2-1 winst). Fenerbahçe eindigde in het afgelopen seizoen op de tweede plaats in de Süper Lig, met maar liefst acht punten achterstand op landskampioen Trabzonspor. Volgende week spelen de Turken in de tweede kwalificatieronde van de Champions League tegen Dynamo Kiev.