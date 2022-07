Gerry Hamstra kondigt na binnenhalen van Bergwijn meer versterking aan

Vrijdag, 8 juli 2022 om 17:38 • Jeroen van Poppel

Gerry Hamstra is dolblij met Steven Bergwijn als zijn eerste aankoop als technisch directeur van Ajax. De beleidsbepaler gelooft dat de 24-jarige aanvaller, die voor een clubrecordbedrag van 31,25 miljoen euro overkomt van Tottenham Hotspur, een grote impact zal hebben op Ajax. "Met zijn snelheid en scorend vermogen is Bergwijn absoluut een kwaliteitsinjectie", aldus Hamstra tegenover het clubkanaal.

"Iedereen weet dat we op zoek zijn naar aanvallende versterkingen", aldus Hamstra, die benadrukt dat Ajax landskampioen wil worden en bovendien hoge ogen wil gooien in de Champions League. "En dan zijn dit topspelers. Met Steven hebben we een jongen die op meerdere posities uit de voeten kan: in de spits, achter de spits en vanaf de zijkanten. Iedereen heeft hem ook in het Nederlands elftal gezien. Los van zijn kwaliteiten is hij dus ook multifunctioneel. Dat maakt het voor een trainer gewoon hartstikke lekker."

Het is voor Hamstra en zijn assistent Klaas-Jan Huntelaar de eerste inkomende gezamenlijke transfer. "Dit is altijd teamwork. Een transfer, zeker een grote, doe je met zijn allen. Klaas-Jan en ik doen het technische en daarachter hebben ook Edwin (van der Sar, red.) en Susan (Lenderink, financieel directeur, red.) hun rol gehad. Het is een grote vis, die laten zich niet in één of twee dagen vangen. In dat opzicht was het een mooi proces met een boeiend eindresultaat."

Hamstra laat weten dat de transfer van Bergwijn naar meer smaakt. "Natuurlijk zijn we nog niet klaar, en de transferwindow is nog lang", zegt de voormalig directeur van sc Heerenveen. "We proberen zo veel mogelijk onze eigen groep bij elkaar te houden, omdat we als ambitie hebben om hoge ogen te gooien op nationaal én internationaal niveau. We gaan proberen om nog een kwaliteitsinjectie te doen, dus het gaat gewoon door. Voor technische mensen zijn dit de mooiste en meest boeiende weken."

Ajax heeft een mondeling akkoord met AZ over Owen Wijndal, die na het afronden van het papierwerk voor tien miljoen euro over zal komen. Daarnaast proberen de Amsterdammers Brian Brobbey definitief terug te halen van RB Leipzig, maar volgens De Telegraaf maakt de vraagprijs van 25 miljoen euro dat op dit moment onmogelijk. Ajax wil volgens het dagblad momenteel niet verdergaan dan 15 miljoen euro.