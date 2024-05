Ronald Koeman negeert achtvoudig international: ‘Ik vind anderen beter’

Calvin Stengs hoeft zich niet op te maken voor het EK, zo werd vrijdag duidelijk uit de voorselectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft te gast in Vandaag Inside kort en bondig verklaard waarom hij de 25-jarige middenvelder van Feyenoord niet meeneemt naar Duitsland.

Stengs was dit seizoen een belangrijke schakel op het middenveld van Feyenoord. De linkspoot kwam liefst 3.222 minuten in actie namens de Rotterdammers, verdeeld over 43 optredens. Daarin wist Stengs acht doelpunten en achttien assists te noteren. Toch laat Koeman de achtvoudig international komende zomer thuis.

Jan Boskamp vindt het jammer dat Stengs niet meegaat naar het EK, zo laat de analist maandagavond blijken. ‘Ik had Stengsie er wel bij verwacht, maar daar heb ik niets over te zeggen. Dat moet je aan hem (Koeman, red.) vragen.”

Presentator Wilfred Genee vraagt vervolgens waarom Koeman ervoor heeft gekozen om Stengs te passeren. “Omdat ik anderen beter vind”, reageert Koeman stellig. De 61-jarige keuzeheer lijkt verder weinig kwijt te willen over het passeren van spelers.

Stengs debuteerde in november 2019 onder Koeman in Oranje. Toch speelde de Feyenoorder nog geen eindtoernooi namens zijn land. Momenteel staat de teller op acht interlands, waarin Stengs goed was voor drie doelpunten en twee assists.

Koeman maakte in zijn voorselectie plaats voor liefst negen middenvelders. Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Tijjani Reijnders (AC Milan), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV) en Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq) kregen allen de voorkeur boven Stengs.

