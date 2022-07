Carel Eiting kan aan de slag als ‘regisseur op middenveld’ in Eredivisie

Vrijdag, 8 juli 2022 om 15:57

Carel Eiting staat in de concrete belangstelling van FC Volendam, zo meldt onder meer Voetbal International. De 24-jarige middenvelder kan na twee jaar afwezigheid op slechts twintig kilometer van zijn geboortestad Amsterdam terugkeren in de Eredivisie. Eiting vertrok op 1 juli officieel bij Huddersfield Town en is dus transfervrij op te pikken.

Wim Jonk ziet voor Eiting een rol weggelegd als regisseur op het Volendamse middenveld. De trainer kent de voormalig jeugdinternational van zijn tijd als hoofd jeugdopleidingen bij Ajax, de club waar Eiting tussen 2007 en 2020 toe behoorde. Eiting doorliep de complete Amsterdamse opleiding, maar wist uiteindelijk geen blijvende aansluiting te vinden bij het eerste elftal van Erik ten Hag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na 31 officiële wedstrijden begon de linksbenige middenvelder in 2020 aan een Engels avontuur bij Hudderfield, dat hem op huurbasis overnam van Ajax. Eiting begon ijzersterk in de Championship en produceerde in de eerste seizoenshelft meteen drie goals en drie assists. In de tweede helft van die voetbaljaargang liep Eiting een zware knieblessure op, die hem maandenlang aan de kant hield.

Ajax besloot vorig jaar zomer voor een 'verwaarloosbaar bedrag' definitief afscheid te nemen van Eiting, die zijn geluk beproefde bij Racing Genk. De middenvelder kon zijn draai niet vinden in België en liet zijn contract in januari van het huidige jaar alweer ontbinden. Huddersfield pikte Eiting transfervrij op, maar het niveau van zijn eerste half jaar in Engeland kon hij niet meer aantikken. Na slechts zeven duels in een half jaar liet Huddersfield hem deze zomer weer gaan.