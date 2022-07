Chelsea in vergevorderd stadium met ‘full circle move’ van Nathan Aké

Vrijdag, 8 juli 2022 om 08:25 • Tom Rofekamp

Nathan Aké is hard op weg naar Chelsea, meldt The Times. De Engelse kwaliteitskrant noemt de naam van de Nederland in het licht van de transfer van Raheem Sterling, die óók binnen afzienbare tijd de overstap van Manchester City naar the Blues gaat maken. Volgens The Times zijn de gesprekken tussen de clubs over Aké de afgelopen dagen in een vergevorderd stadium geraakt, en lijkt de verdediger ook zelf wel oren te hebben naar een tweede kans bij de club waar hij het laatste deel van zijn jeugdopleiding doorbracht.

Door het transfervrije vertrek van zowel Andreas Christensen (naar Barcelona) en Antonio Rüdiger (Real Madrid) geldt Aké als een van de twee topprioriteiten om de Londense verdediging een kwaliteitsimpuls te geven. Matthijs de Ligt is de andere naam, maar lijkt de voorkeur te geven aan een overstap naar Bayern München. Aké lijkt wél voor de full circle move te willen gaan. De nu 27-jarige verdediger kwam op zijn vijftiende naar Engeland om het laatste deel van de jeugdopleiding van Chelsea te doorlopen. Twee jaar later was het al tijd voor zijn Premier League-debuut, maar tot een definitieve doorbraak kwam het nooit.

Chelsea verkocht Aké in 2017 voor een toenmalige recordsom van 22,8 miljoen euro aan Bournemouth. Daar maakte de 27-voudig Oranje-international dermate veel indruk dat Manchester City drie jaar later besloot 45,3 miljoen op tafel te leggen voor zijn komst. Aké heeft zich in twee seizoenen echter nog niet naar een definitieve basisplek weten te vechten in het team van Josep Guardiola. In zijn debuutjaar was de Hagenees nog veelvuldig geblesseerd, maar afgelopen seizoen moest het hij ondanks zijn fitheid vaak doen met een plek op de bank. Aké kwam in totaal ook tot 'slechts' 27 wedstrijden over alle competities.

In Londen lijkt de defensieve spoeling dunner. Chelsea-trainer Thomas Tuchel beschikt over Thiago Silva, Trevoh Chalobah en Malang Sarr als 'pure' centrumverdedigers, terwijl ook César Azpilicueta op die positie uit de voeten kan. Laatstgenoemde lijkt echter onderweg naar Barcelona. Beoogde vervanger Aké is vermoedelijk niet voor een appel en een ei op te halen in Manchester. De verdediger ligt nog tot medio 2025 vast in het Etihad Stadium.