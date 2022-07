De Jong komt met raad voor Xavi Simons: ‘Daar moet je mee leren omgaan’

Woensdag, 6 juli 2022 om 22:47 • Laatste update: 22:51

Luuk de Jong en Xavi Simons zijn blij met hun overstap naar PSV. Het toptalent en de ervaren spits gingen woensdagmiddag tegenover de NOS in op hun keuze voor de Eindhovense club. Beide spelers geven aan dat hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij de doorslag gaf om in het Philips Stadion te tekenen. “Hij is eager om ons dingen bij te leren en zo sterk mogelijk te maken”, zegt De Jong.

Ook de negentienjarige Simons viel voor het enthousiasme van de beginnend coach. “De manier hoe hij het voetbal ziet, hoe hij wil werken, dat vind ik fijn. Het is echt een project, daarom heb ik gekozen om hier te komen.” De middenvelder had naar verluidt ook zijn contract bij Paris Saint-Germain kunnen verlengen en L’Equipe wist dat Real Madrid de geboren Amsterdammer eveneens een aanbieding deed.

Simons en De Jong vol overgave in 'project' PSV: 'We moeten snel top zijn' https://t.co/6hfyQRr0LL — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 6, 2022

Simons staat voor zijn eerste volledige seizoen in een eerste elftal, daar hij vooral voor PSG Onder 19 speelde. “Het is best spannend. Nieuwe spelers, nieuwe trainers. Maar ik kijk ernaar uit." De Jong weet na zijn eerdere vijfjarige dienstverband bij PSV hoe het werkt en heeft raad voor het talent. “Als je jong bent, zit je in de lijn naar boven. Maar dan kom je bij een nieuwe club en gaat het minder. Daar moet je mee leren omgaan. Ik heb daar ook veel van geleerd”, zegt de 31-jarige spits.

Voor De Jong voelt zijn transfer dan ook ‘als thuiskomen’. Tussen 2014 en 2019 maakte hij furore bij PSV, met 112 goals in 204 wedstrijden, voor hij naar Sevilla vertrok. “Ik heb vijf prachtige jaren meegemaakt. Als je ergens een leuke tijd hebt gehad, wil je vaak wel terugkomen.” Voor Simons was Barcelona’s opleidingscentrum La Masía van zijn zevende tot zijn zestiende levensjaar zijn thuis. “Daar woonden we met alle spelers bij elkaar. Dat was leuk hoor. En zeker niet eenzaam”, benadrukt Simons.