Manchester United en Barcelona zijn het eens; Romano meldt financiële details

Woensdag, 29 juni 2022 om 17:38 • Yvo van Dorst • Laatste update: 17:40

Barcelona en Manchester United zijn het eens geworden over het bedrag dat gemoeid is bij de transfer van Frenkie De Jong. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano moet Manchester United 65 miljoen euro betalen voor de diensten van de middenvelder en er wordt nu nog gediscussieerd over een bonusregeling van 20 miljoen euro. Nadat de clubs het over deze regeling eens worden zal Manchester United met De Jong en zijn entourage om tafel gaan voor een persoonlijk akkoord.

De Jong zal in Manchester een meerjarige verbintenis tekenen en de persoonlijke voorwaarden zouden naar verluidt geen struikelblok moeten vormen. Barcelona hield eerder vast aan een vraagprijs van 86 miljoen euro exclusief bonussen. Het eerste bod van United was 60 miljoen euro plus 10 miljoen euro aan bonussen, maar dit werd later verhoogd naar 70 miljoen euro. Romano meldt nu dus dat de gegarandeerde transfersom op 65 miljoen euro ligt en dat kan door de bonus nog oplopen tot 85 miljoen euro. De voorwaarden van deze extra vergoeding worden nu nog besproken.

Manchester United lijkt daarnaast ook beet te hebben bij Tyrell Malacia. De linksback is op dit moment in Engeland om zijn transfer naar United af te ronden. Naar verluidt zijn alle partijen akkoord met de transfer en wordt er een bedrag van vijftien miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen overgemaakt. Lange tijd leek Malacia onderweg naar Olympique Lyon, totdat the Mancunians hier een stokje voor staken en de de linksback wegkaapten.

De Jong en Malacia moeten de eerste aanwinsten worden in het tijdperk van Erik Ten Hag in Manchester. United meldde zich al bij Ajax voor Antony, al lijkt de Braziliaanse vleugelspits te duur en schakelt de club voor de aanvalslinie over naar andere spelers. Voor de posities achterin kreeg Ten Hag een afwijzing van zijn vroegere pupil Jürrien Timber. Lisandro Martínez is ook een target voor de achterste linie, maar voor de Argentijnse verdediger van Ajax ondervindt United ook stevige concurrentie van Arsenal.