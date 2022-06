Heeft PSG wel of geen terugkoopoptie op Simons? Dit is hoe het zit

PSV heeft geen terugkoopoptie opgenomen in het contract van Xavi Simons, zo bevestigt de club bij het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. Franse media spreken van een bedrag van vier miljoen euro dat volgend jaar door Paris Saint-Germain geactiveerd kan worden. Dat de clausule niet in het contract van PSV staat betekent echter niet dat deze er ook daadwerkelijk niet is. De afspraak kan namelijk zijn gemaakt tussen Simons en PSG, zo klinkt het. De Franse grootmacht gaat er om die reden nog altijd vanuit de volledige grip te hebben op de aanvallende middenvelder.

Het zijn tegenstrijdige berichten die de ronde doen in Nederland en Frankrijk. Waar PSG stelt de volledige controle te hebben over Simons, zegt PSV geen terugkoopclausule in het contract te hebben opgenomen. Dat laatste is sowieso niet mogelijk, daar Simons transfervrij is overgenomen. De Fransen wilden het contract van de negentienjarige middenvelder graag verlengen, maar zagen hem voor een avontuur bij PSV kiezen. Desondanks is niet uitgesloten dat hij volgend jaar terugkeert in Parijs, daar tussen de speler en de club aparte afspraken kunnen zijn gemaakt.

Simons zou in eerste instantie zijn contract verlengen bij PSG en vervolgens verhuurd worden aan PSV. Des te verrassender was de presentatie van de Eindhovenaren dinsdagavond met een contract tot medio 2027. Volgens Franse media heeft PSV er zelf voor gekozen om Simons voor langere tijd vast te leggen met een terugkoopclausule. "De vraag is echter of er bij een transfervrije speler zomaar formele afspraken tussen drie partijen gemaakt kunnen worden. Misschien wel in het kader van een soort gentleman's agreement, maar op papier zou dit zomaar nietig kunnen zijn", schrijft Elfrink.

Volgens de vermeende terugkoopclausule zou Simons volgend jaar voor vier miljoen euro kunnen worden teruggehaald naar de Franse hoofdstad. De optie zou dan wel op initiatief van Simons moeten zijn afgesproken. Als transfervrije speler mag bovendien zelf iets bedongen worden. "Daarmee zou er formeel geen afspraak tussen de clubs zijn, maar dus wel via het contract van Xavi met PSV een link naar PSG liggen", voegt Elfrink toe. Dat maakt dat ze er bij PSG nog steeds vanuit gaan de volledige regie te hebben. Franse media, onder aanvoering van RMC Sport, melden zelfs dat de optie zelfs na volgend seizoen nog gelicht kan worden.

Bij PSV blijven ze vasthouden aan het feit dat PSG de middenvelder kwijt is. Simons gaf bij zijn presentatie aan dat de rol van Marcel Brands doorslaggevend is geweest. Ook spraak Georginio Wijnaldum lovende worden over zijn voormalig werkgever. "De ambitie die de leiding uitsprak heeft me nog enthousiaster gemaakt. Ik heb in een vroeg stadium met de trainer gesproken en hij heeft me veel verteld over het project dat de club gestart is. Ik weet hoe hij wil gaan spelen en hoe hij mijn rol daarin ziet. Ik ben op een punt in m’n carrière dat ik minuten moet gaan maken. Dat kan hier. Ik ben er klaar voor en wil mezelf bewijzen”, aldus Simons.