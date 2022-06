Excelsior wil cashen: miljoenenbod op Thijs Dallinga afgeslagen

Maandag, 27 juni 2022 om 08:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:00

Excelsior is niet van plan om Thijs Dallinga zomaar te laten gaan. De topscorer van het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen kan rekenen op belangstelling, maar ziet zijn werkgever voorlopig de poot stijf houden. Volgens De Telegraaf heeft Excelsior een eerste 'miljoenenbod' van Toulouse afgeslagen. Hoeveel de Franse promovendus exact heeft geboden is niet bekend. Het contract van Dallinga loopt nog door tot volgend jaar zomer. Bovendien hebben de Kralingers een optie voor een extra seizoen.

De interesse in Dallinga komt na een ongekend seizoen voor de spits van Excelsior. Hij kroonde zich met 32 goals tot topscorer van de eerste divisie en leverde bovendien acht assists af. Dallinga eiste een belangrijke hoofdrol op in de beslissende nacompetitiewedstrijd tegen ADO Den Haag door Excelsior in de absolute slotfase op gelijke hoogte te brengen. De Rotterdammers wisten zich vervolgens na strafschoppen te verzekeren van promotie naar de Eredivisie. De pas 21-jarige Dallinga werd vorig jaar mei door Excelsior overgenomen van FC Groningen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Excelsior lijkt door de promotie een groot aantal smaakmakers kwijt te raken deze zomer. Mats Wieffer ruilde de promovendus al in voor Feyenoord en ook aan Dallinga wordt dus flink getrokken. Laatstgenoemde moet een van de duurste uitgaande transfers ooit worden. Die eer is nu toebedeeld aan Jerdy Schouten, die in het seizoen 2019/20 voor 2,1 miljoen euro de overstap maakte naar Bologna. Het is niet bekend wat Excelsior verlangt voor Dallinga, maar de kans is groot dat de aanvaller meer gaat opleveren dan Schouten. De Telegraaf spreekt van een 'miljoenenbod' dat is afgewezen.

Het is niet voor het eerst dat Toulouse de Nederlandse markt verkent voor versterkingen. Eerder verzekerde de kersverse Ligue 1-club zich al van de komst van Zakaria Aboukhlal. De buitenspeler wordt overgenomen van AZ. Verder heeft Toulouse met Stijn Spierings en Branco van den Boomen al twee Nederlanders in de gelederen. Laatstgenoemde kende afgelopen jaar een uiterst vruchtbaar seizoen met 12 goals en 21 assists en stond daarmee aan de basis van de promotie naar de Ligue 1. Toulouse kroonde zich tot kampioen van de Ligue 2 met een voorsprong van vier punten op achtervolger AC Ajaccio.