Thijs Dallinga is weer belangrijk en komt op gelijke hoogte met Aubameyang

Toulouse heeft zondagmiddag een ruime overwinning geboekt in de Ligue 1. Op bezoek bij Clermont Foot was de ploeg van trainer Carles Martínez met 0-3 de sterk. Een belangrijke rol was weggelegd voor Thijs Dallinga, die de bevrijdende tweede treffer aantekende. Het was de elfde seizoenstreffer voor de Nederlander, die daarmee op gelijke hoogte komt met Pierre-Emerick Aubameyang. Dankzij de zege vergroot Toulouse, dat elfde staat, het gat tot de degradatiestreep tot zes punten.

Clermont Foot - Toulouse 0-3

Toulouse begon uitstekend aan de wedstrijd, want na acht minuten kwamen de bezoekers al op voorsprong. Na een overtreding van Maximiliano Caufriez wees arbiter Pierre Gaillouste naar de penaltystip. Vincent Sierro nam zijn verantwoordelijkheid en schoot raak vanaf elf meter: 0-1.

Het duurde vervolgens tot de 73ste speelminuut voordat Toulouse opnieuw toe wist te slaan. Dallinga zette zelf een snelle uitbraak op en liep mee over de as van het veld. Frank Magri kwam op over de rechterflank en legde de bal klaar voor de Nederlandse spits, die met een diagonale schuiver de 0-2 maakte. Het slotakkoord werd ook gespeeld door Sierro, die op aangeven van Yann Gboho de 0-3 verzorgde.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties