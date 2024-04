Ideale opvolger Gimenez gespot voor Feyenoord: ‘Lijkt een beetje op Huntelaar'

Süleyman Öztürk is onder de indruk van Thijs Dallinga. Dat vertelt de journalist in het video-item 'Team van de Week' van Voetbal International. Daarbij trekt Öztürk zelfs de vergelijking met Klaas-Jan Huntelaar.

Dallinga is bij zijn club Toulouse aardig op dreef en maakte dit weekend in de wedstrijd tegen OGC Nice (2-1 overwinning) de belangrijke gelijkmaker. Daarmee staat de teller voor de Nederlander dit seizoen op 11 doelpunten in 26 wedstrijden in de Ligue 1. “Ik vind dat best veel”, aldus Öztürk, die Dallinga dus in zijn team van de week opneemt.

“Maar als hij van de goal af voetbalt, is het natuurlijk helemaal niks”, nuanceert Öztürk. “Hij heeft natuurlijk niet wat Memphis heeft. Met twee man in je rug iemand voorbijspelen met een truc, dat kan Dallinga natuurlijk niet. Het is ook geen Joshua Zirkzee, dat is echt een artiest buiten de zestien.”

Öztürk stelt dat we in Nederland spitsen ook veel afrekenen op het meevoetballen, maar ziet in Dallinga de echte kwaliteiten van een spits. “Hij is wel iemand die in de zestienmeter en daar rondom weet welke kant hij op moet. Daarna kan hij rustig afronden. Daarom doet hij mij denken aan Klaas-Jan Huntelaar.”

Öztürk ziet dat Dallinga nog geen plek heeft bemachtigd in het Nederlands elftal, zoals dat ook Jerdy Schouten lange tijd niet lukte toen hij bij Bologna speelde. Daarom voorziet hij nu een volgende stap voor de spits. “Bij Dallinga heb je ook wel het idee dat hij toe is aan een volgende stap. Bij Feyenoord zou hij een goede opvolger kunnen zijn van Gimenez, met Arne Slot als trainer.”

“Het is wel een leergierige jongen, met veel kwaliteiten in de zestien. Ik denk dat hij er in de Eredivisie ook gewoon 20 à 25 inschiet. Als hij dan nog de rest van zijn kwaliteiten ontwikkelt, zou dat een fantastische tussenstap kunnen zijn. Misschien is dit voor Feyenoord ook wel een geweldige optie op de plek van Gimenez, met Ueda er natuurlijk nog bij.”

“Er zijn natuurlijk ook geruchten geweest rond Dallinga dat hij naar de Premier League zou kunnen, nadat hij in de Europa League tegen Liverpool had gescoord. Destijds werden bedragen genoemd van veertig miljoen, dat vind ik wel veel. Want hoe verder hij van de zestien gaat, hoe minder het wordt”, concludeert de journalist.

