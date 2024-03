Teleurstelling na uitblijven oproep Oranje: ‘Voelt als een duidelijk signaal'

Thijs Dallinga is verbaasd dat hij niet meer is gebeld door Ronald Koeman, zo heeft hij laten weten in gesprek met ESPN-presentatoren Milan van Dongen en Fresia Cousiño Arias.

De spits van Toulouse zat tijdens de laatste twee EK-kwalificatieduels met Ierland (1-0 winst) en Gibraltar (0-6 winst) nog wel bij de selectie. De voormalig spits van Excelsior maakte zelfs zijn debuut tijdens de ruime overwinning op Gibraltar.

Voor de oefenduels met Schotland (4-0 winst) en Duitsland (dinsdag 20:45 uur) zat Dallinga echter niet eens bij de voorselectie. Bondscoach Ronald Koeman gaf de voorkeur aan Memphis Depay, Cody Gakpo, Wout Weghorst, Donyell Malen, Brian Brobbey en Joshua Zirkzee.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Vorige keer zat ik erbij. Dus ik ging er nog niet vanuit, maar ik had wel het gevoel dat ik iets meer in beeld was”, zegt de spits over de aanloop naar deze interlandperiode.

De 23-jarige aanvaller zag vervolgens zowel Brobbey als Zirkzee geblesseerd afhaken, maar werd alsnog niet door Koeman bij de selectie gehaald. “Dat was naar mij wel echt een duidelijk signaal.”

“Toevallig zat ik naar Sparta - Ajax te kijken (2-2, red.). Toen Brobbey uitviel dacht ik wel meteen aan een belletje van Koeman. Toen die uitbleef was dat wel een duidelijk signaal, ook naar het EK toe.”

Dallinga maakte tot dusver tien treffers in dit Ligue 1-seizoen. Ook in de Europa League weet de spits het net geregeld te vinden. In acht duels wist Dallinga vier doelpunten te maken in Europa. Twee keer was hij aangever bij een treffer.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties