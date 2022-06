Eriksen ziet terugkeer in water vallen en laat Ten Hag nagelbijten

Vrijdag, 24 juni 2022 om 10:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:42

Christian Eriksen hakt een dezer dagen de knoop door of hij bij Manchester United of Brentford verdergaat, weten Sky Sports en Fabrizio Romano. De Deense middenvelder genoot tevens interesse van zijn oude club Tottenham Hotspur, maar die oriënteert zich na het aantrekken van Yves Bissouma op het versterken van andere posities. Eriksen staat daarom de keuze tussen een lucratievere aanbieding of het verder settelen bij Brentford, waar hij sinds januari 2022 actief is.

Eriksen tekende afgelopen winter voor een half seizoen bij the Bees waardoor hij per 1 juli transfervrij kan vertrekken. De dertigjarige middenvelder zou zich er echter zeer op zijn gemak voelen, onder meer vanwege de aanwezigheid van hoofdtrainer Thomas Frank en een vijftal ploeggenoten, allen afkomstig uit Denemarken. Bij Manchester United kan Eriksen echter een flink hoger salaris opstrijken. Ten Hag ziet in de voormalig Ajacied een gedroomd duo op het middenveld met een transfertarget nummer één Frenkie de Jong.

Man United and Brentford are still waiting for final answer from Christian Eriksen. Tottenham, focused on different players after one conversation with his agent - then no follow up or official bid. ?????? #THFC More: Steven Bergwijn's expected to leave, Ajax are working on it. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022

Brentford lijkt echter toch de beste papieren te hebben. Bronnen die dicht bij Eriksen staan vertellen Sky Sports dat zijn familie eindelijk gesetteld is in West-Londen en haar twijfels heeft bij een verhuizing naar het noordwesten. Frank durfde die voorspelling onlangs al voorzichtig te doen. "Ik had graag gezegd dat het honderd procent zeker was, maar ik ben ervan overtuigd dat er een goede kans is dat hij het shirt van Brentford volgend seizoen weer draagt", zei de manager half mei. Ook Tottenham was op de markt voor zijn voormalig nummer tien, maar weet zijn middenveld al ingevuld met Rodrigo Bentancur en Bissouma, die onlangs voor 29 miljoen overkwam van Brighton & Hove Albion.

Eriksen kwam afgelopen seizoen tot elf wedstrijden in de Premier League namens Brentford, waarvan tien als basisspeler. Daarin wist hij eenmaal te scoren en leverde hij vier assists. Na zijn hartstilstand op het EK mocht Eriksen niet meer in Italië spelen en werd zijn contract bij Internazionale ontbonden. Verschillende clubs toonden interesse, waarbij Brentford aan het langste eind trok. In West-Londen kwam Eriksen in een Deense enclave terecht. Naast manager Frank staan ook Jonas Lössl, Mads Bech Sørensen, Mathias Jørgensen, Mads Roerslev, Mathias Jensen en Christian Nørgaard er onder contract.