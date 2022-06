FIFA verlengt buitengewone transfermarkt: Goed nieuws voor Til en Hendrix

Dinsdag, 21 juni 2022 om 15:43 • Jordi Tomasowa

Wanneer spelers die bij een Russische of Oekraïense club voetballen voor 30 juni geen overeenstemming vinden over het beëindigen van hun contract, mogen zij die verbintenis bevriezen tot 30 juni 2023, zo meldt de FIFA via de officiële kanalen. Voetballers in kwestie kunnen daardoor een extra jaar gebruik maken van een transfervrije status om een nieuwe club te vinden. De FIFA besloot in maart maatregelen te nemen om spelers te beschermen tegen de oorlogssituatie in de twee landen. Voorlopig verlengt de voetbalbond deze regeling.

In maart maakte de FIFA al maatregelen bekend ter bescherming van spelers in Rusland en Oekraïne. Zij konden hun contract bevriezen tot 30 juni om zich tot die dag transfervrij te voegen bij een nieuwe club. Omdat met deze status de oorspronkelijke werkgever zich niet mag mengen in de onderhandelingen, waren betreffende spelers vrij om te gaan. Desondanks kende de tijdelijke regeling ook kritiek. “Dit is een politieke beslissing die niks toevoegt voor de spelers. Het lijkt mij heel sterk dat spelers ergens gaan spelen tot de sancties voorbij zijn, en dan weer terugkomen”, zei oud-voetballer Evgeniy Levchenko tegen Trouw.

Door de langere duur van de ‘speciale transfermarkt’, kunnen ook Nederlandse spelers weer op zoek naar een nieuwe tijdelijke werkgever. Quincy Promes (Spartak Moskou), Gyrano Kerk (Lokomotiv Moskou) en Glenn Bijl (Krylia Sovetov) bleven deze periode ‘gewoon’ bij hun clubs in Rusland onder contract. Guus Til en Jorrit Hendrix (Spartak Moskou) speelden afgelopen seizoen beiden voor Feyenoord. Ook zij zijn dus nog een jaar transfervrij om een tijdelijk onderkomen te vinden. Van Rodney Antwi en Hennosh Asmelash, beiden onder contract bij het Oekraïense Inhulets Petrove, maakte alleen Antwi een tijdelijke transfer, naar het Noorse FK Jerv.

Voor clubs kan het ook de mogelijkheid zijn dergelijke buitenkansjes nog minstens een jaar aan zich te binden. Feyenoord bood afgelopen seizoen eveneens een thuis aan Roemeen Valentin Cojocaru. FC Utrecht huurde Pontus Almqvist van FK Rostov en maakte bekend naar mogelijkheden te zoeken om de Zweed langer in de Domstad te houden. Ook ADO Den Haag haalde voordeel uit de transfervrije status van spelers. Felipe Pires, David Puclin en Guillem Rodríguez speelden de voorgaande jaargang in het Cars Jeans Stadion.