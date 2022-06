Derksen: ‘Hij is schandalig behandeld, PSV heeft zijn carrière gebroken’

Zaterdag, 18 juni 2022 om 08:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:28

Johan Derksen vindt dat PSV niet goed is omgegaan met Mark van Bommel. De voormalig hoofdtrainer van de Eindhovense club werd in december 2019 ontslagen nadat hij slechts twee zeges boekte in twaalf duels. Volgens Derksen heeft PSV hem niet goed behandeld. De analist van Vandaag Inside heeft hoge verwachtingen van de voormalig Oranje-international en hoopt dan ook dat hij slaagt als trainer van Royal Antwerp, de club waar hij samen komt te werken met technisch directeur Marc Overmars.

"Ik heb een hoge dunk van Van Bommel, ik hoop dat hij slaagt bij Antwerp. Die hebben ze schandalig behandeld bij PSV, ze hebben zijn carrière gebroken", springt Derksen maar meteen in de bres voor de voormalig hoofdtrainer van PSV. De analist vindt echter ook dat Van Bommel zelf iets te verwijten valt. "Het probleem bij PSV was dat hij zich overal mee bemoeide. hij wilde aan alle knoppen draaien. Hij dacht: ik ben de hoofdcoach en ik moet alles beslissen. Maar je moet alles wat er omheen gebeurt overlaten aan de mensen die dáár verantwoordelijk voor zijn. Hij kan niet delegeren."

Van Bommel werkte bij PSV onder meer samen met Bert van Marwijk. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal en schoonvader lijkt niet mee te gaan naar Antwerp. Van Bommel heeft met John Stegeman, Andries Ulderink en Jürgen Dirkx zijn technische staf al rond. "Als zijn schoonvader ook op het veld staat, kan hij best van waarde zijn", gaat Derksen verder over de rol die de twee in het verleden samen hebben vervuld. "Het zijn buren van elkaar in het zuiden, maar daar heb je niks aan elkaar als je iets hebt op de training. Dan moet je er wel bij zijn. Maart die Andries Ulderink... wat ze daarmee moeten."

René van der Gijp is een stuk sceptischer en moet het nog maar zien met Van Bommel. "Ik denk niet dat het wat wordt met Van Bommel", aldus de voormalig speler van PSV. "Ik denk dat hij heel veel problemen heeft met de dingen waar hij minder goed in is. Dat je dat weet van jezelf. Ik denk niet dat hij dat kan. Bij VfL Wolfsburg vond niemand het jammer dat hij wegging. Er wordt vaak gezegd dat hij het niet kan overbrengen. Dat gevoel wat Guardiola en Klopp wel hebben. En Ancelotti", aldus Van der Gijp. "Dat zijn amateurpsychologen", vult Derksen zijn collega aan."