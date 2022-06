‘Flinke salarisverhoging moet transfer naar LaLiga dwarsbomen voor Kökçü’

Woensdag, 15 juni 2022 om 13:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:45

Orkun Kökçü kan rekenen op de belangstelling van Sevilla, weet 1908.nl. De Turkse middenvelder zou al diverse overtuigende gesprekken hebben gevoerd met de Spaanse club. Feyenoord wil er alles aan doen om de spelmaker in Rotterdam te houden en wil daarom zijn contract verlengen. Kökçü ligt nu tot 2025 vast, maar als het aan de clubleiding ligt wordt die verbintenis verlengd tot 2026. De middenvelder kan daarbij bijna een verdubbeling van zijn bruto salaris tegemoet zien.

Feyenoord probeert met de mogelijke contractverlenging Kökçü nog minimaal een jaar binnenboord te houden. Voor trainer Arne Slot is de 21-jarige spelmaker een onmisbare speler in het elftal. Feyenoord zal de Turks international sowieso niet zomaar laten gaan. Vanwege een doorlopend contract zal Sevilla met een transfersom over de brug moeten komen. De marktwaarde van Kökçü is na een uitstekend seizoen in Rotterdam gestegen tot een bedrag van 22 miljoen euro. Vermoedelijk gaan de Rotterdammers hoger in de boom zitten.

De middenvelder speelde dit seizoen 51 wedstrijden voor Feyenoord in alle competities. Hierin wist hij negen keer te scoren en kon hij hetzelfde aantal assists bijschrijven. Ook kwam hij zestien keer uit voor het nationale elftal van Turkije. Daarin wist hij één keer te scoren. Tot zijn debuut in de nationale ploeg in 2019 speelde Kökçü zijn jeugdinterlands voor Nederland. De middenvelder kon eerder al rekenen op belangstelling van Leeds United en AS Roma. Laatstgenoemde club heeft hem live aan het werk kunnen zien tijdens de finale van de Conference League.

Sevilla eindigde afgelopen seizoen als vierde in LaLiga. De club van trainer Julen Lopetegui wist daardoor een Champions League-ticket voor aankomend seizoen in de wacht te slepen. Bij de Andalusiërs staan onder meer Karim Rekik en Oussama Idrissi onder contract, die ook allebei een tijd in de jeugd van Feyenoord speelden. De interesse in Kökçü is voor de middenvelder een bekroning op een uiterst succesvol seizoen. Nooit eerder gaf hij zo veel assists. Bovendien overtrof hij zijn doelpuntenrecord met meer dan het tweevoudige en maakt hij op tal van andere vlakken een enorme groei door.