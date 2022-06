‘Noa Lang heeft in De Kuip het eerste stapje richting de Gouden Bal gezet’

Woensdag, 15 juni 2022 om 12:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:41

Daags na de ontsnapping van het Nederlands elftal tegen Wales (3-2) staan de kranten vol met complimenten aan het adres van Louis van Gaal en Noa Lang. De bondscoach is sinds zijn aanstelling nog ongeslagen en boekte in de afgelopen Nations League-wedstrijden drie zeges. Tegen Polen (2-2) werd gelijk gespeeld. Toch klinkt er ook kritiek, daar Oranje er geen enkele wedstrijd in slaagde om de nul te houden. In september moet blijken of de ploeg van Van Gaal als groepshoofd doorstoot tot de Final Four, als de laatste twee groepswedstrijden tegen Polen en België op het programma staan.

"Aanvallend zit er muziek in de nieuwe speelwijze die Louis van Gaal aan het inslijpen is. Maar tegen Wales bleek ook weer dat er defensief nog flinke kopzorgen zijn", haalt Maarten Wijffels in het Algemeen Dagblad meteen een pijnpunt aan. Oranje wist in de laatste zes interlands het doel niet schoon te houden. "Misschien is het geen toeval dat tegen Polen en Wales Virgil van Dijk ontbrak als leider van de defensie. Zoals de aanvoerder van Oranje ook een missing link was vorig jaar zomer op het mislukte EK. Maar om het alleen aan hem op te hangen is te makkelijk en past ook niet in het denken van Van Gaal en niet in het beeld dat Oranje een keur aan toppers heeft centraal achterin."

Mike Verweij kijkt in De Telegraaf vooral naar het aanvallende gedeelte en zag Noa Lang zijn eerste interlanddoelpunt maken. "De lijfspreuk van Lang is dat hij liever gehaat is om wie hij is dan geliefd om wie hij niet is. Na zijn uitspraak dat hij het Belgisch voetbal heet heeft gemaakt in Nederland kreeg hij op sociale media een berg bagger over zich heen, maar binnen de selectie van Oranje wordt Langs bravoure gewaardeerd. En belangrijker nog, op de trainingen en tegen Wales liet hij zien geweldig te kunnen voetballen. De Gouden Bal, die de grappende Van Gaal aanvaller Lang eerder ziet winnen dan middenvelder Kevin De Bruyne, is nog ver weg. Maar in De Kuip werd het eerste stapje op weg naar de hoogste individuele voetbalprijs gezet."

Ook De Volkskrant heeft oog voor het optreden van de aanvaller van Club Brugge. "Wat beklijfde, was de speelsheid van Oranje, het lef, het straatvoetbal met een speciale zomeruitvoering op gras", aldus Willem Vissers. "Noa Lang mag nogal overtuigd zijn van zichzelf, hij zit ook op voetbal, om het zo uit te drukken. Losse voetjes. Dit is wat hij kan. Kom maar op dan. Of de mensen fluiten, zingen, gorgelen of wat dan ook, het boeit hem niet. Hij speelt het spel voetbal, de sokken opgetrokken tot boven de knieën. Hoe hij de score opende, verried klasse, dat is waarom hij duur zal zijn voor een volgende club na Brugge. Omdat pingelen, een mannetje passeren, een meerderheid creëren door iemand uit te spelen, een zeldzame kunde is in het topvoetbal."

Het moet blijken of Noa Lang ook tijdens het WK in Qatar tot het keurkorps van Van Gaal behoort. Volgens het NRC ligt de hiërarchie bij Oranje nog lang niet vast. "Met de afwezigheid van vice-aanvoerder Georginio Wijnaldum als bewijsstuk. Uitzondering is de positie van ‘generaal’ Virgil van Dijk." Het dagblad maakt vijf maanden voor de start van het mondiale eindtoernooi de balans op. "Stefan de Vrij mocht een keer aanvoerder zijn, net als Memphis Depay en Matthijs de Ligt. Zelfs tussen keepers Jasper Cillessen en Mark Flekken – geen van beiden maakte de voorbije weken grote indruk – is de pikorde nog niet duidelijk."