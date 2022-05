Noa Lang betiteld als ‘teleurstelling van seizoen’ door gedrag en nonchalance

Aan de start van het seizoen 2019/20 sprak Voetbalzone in samenwerking met adidas met vier van de grootste talenten op de Nederlandse velden. De beloftes blikten in deze interviews terug op hun nog prille carrière en droomden hardop over de toekomst onder de noemer #DareToCreate. Wat is er een kleine drie seizoenen later terechtgekomen van hun grote ambities en torenhoge verwachtingen? In 1001 nacht later bekijkt Voetbalzone of de ambitieuze plannen van de mannen nauwkeurige voorspellingen bleken, of dat de dromen bij een sprookje bleven. In de eerste editie van dit vierluik: Noa Lang, het enfant terrible dat via Ajax voor een mooi bedrag naar Real Madrid wilde.

Door: Kevin van Buuren & Justus Dingemanse

“Voetbal is mijn leven”, vertelde Lang toentertijd. De impact die een topwedstrijd heeft op een samenleving ziet hij als het mooiste van de sport. “Hoe zou het zijn als je zelf op zo’n niveau mag voetballen?” Die droom verloor hij als vijftienjarige jongen bijna uit het oog. “Ik had een rugblessure. Doktoren wisten niet zeker of ik ooit nog op het hoogste niveau zou kunnen voetballen.” De vleugelaanvaller bleef echter bij de woorden die hij vroeger ook steeds weer tegen zijn ouders zei: “Let maar op: ik word profvoetballer!”

Die woorden maakte hij uiteindelijk waar bij Ajax, alhoewel hij als jongetje nog bij Feyenoord voetbalde. De in Rotterdam opgegroeide balvirtuoos vertelde echter dat bij Ajax voetballen altijd al zijn droom was. “Mijn vader zei op een dag tegen me: ‘Volgend jaar speel je bij Ajax’. Hij hoefde niet eens te vragen of ik wel wilde.” Supporters van de Rotterdamse club namen het de toen dertienjarige jongen niet in dank af. “Maar Feyenoord zelf is er heel goed mee omgegaan, daar ben ik altijd dankbaar voor geweest.”

Lang wilde vooral voorafgaand aan zijn doorbraak van waarde zijn voor Ajax, vertelde hij Voetbalzone. “Ik wil echt mijn steentje bijdragen aan een nieuw kampioenschap en Europees succes, daarvoor moet ik geduld hebben.” Wanneer de aanvaller zijn eigen toekomst mag uitstippelen, is hij ambitieus: “Succesvol zijn bij Ajax en op mijn 24e voor een mooi bedrag naar Real Madrid. Vanuit daar EK’s en WK’s spelen. Het WK winnen natuurlijk. Daar geloof ik in.” Maar, eerst dus slagen bij Ajax. “Ik moet ervoor zorgen dat, als die kans komt, ik hem pak...”

Noa Lang in actie voor Jong Oranje tegen Jong Cyprus in 2019

Talent met een twist

En pakken doet hij, direct bij zijn debuut. Lang mag tien minuten voor tijd het veld betreden tegen PEC Zwolle, stand: 1-1. Lang levert de assist op de winnende goal van Daley Blind. Zijn debuut in de basis volgt. Een kleine twee maanden later verschijnt hij aan de aftrap tegen FC Twente. Met een hattrick betaalt de belofte dat vertrouwen driedubbel terug en begint hij zijn droom. Voetbalminnend Nederland weet wie Lang is.

Voor de mensen die hem al kennen, staat Lang niet alleen te boek als groot talent. Als jeugdspeler werd hij bijna weggestuurd. “Bij Ajax zeiden ze zelfs: ‘Het is één voor twaalf. Je bent een groot talent, maar als het kwartje niet valt, moeten we je wegsturen’. Ik ben niet de makkelijkste geweest”, erkent hij tegenover radiostation FunX. Zijn moeder moest meerdere malen op gesprek komen bij de Amsterdamse club. Lang had ‘altijd een weerwoord’. Dit komt naar eigen zeggen voort uit zijn wil om te winnen, maar levert ook het stempel ‘probleemgeval’ op.

Tegelijkertijd lijkt Lang ook de schijn tegen te hebben. Naast zijn rebelse reputatie zien critici een blanke jongen die voor camera’s met straataccent spreekt, de ogen op standje David ‘Jonko’ Neres, een tikkeltje arrogant. Tijdens de Ajax Podcast zegt Lang te weten dat hij niet tegen Tadic kon zeggen: “Broer, doe mij een handdoek”. Het is een jongen van de straat, zoals zo veel voetballers met hem. Zelf weet hij ook wel dat niet iedereen hem geweldig vindt: “Er zijn mensen die denken: wat is dat voor een raar mannetje?” Maar, zo zegt hij vaak, Lang is gewoon zichzelf. Wat mensen daar ook van vinden.

Noa Lang viert een succes in het shirt van Ajax

Het duurt dan ook niet lang voordat Lang in opspraak komt bij het eerste van Ajax. In de bekerwedstrijd tegen Telstar speelt Tadic vanuit de as een bal in de loop op de statische Lang, die in zijn voeten aangespeeld wil worden. De Serviër is niet blij dat zijn pass lullig over de zijlijn rolt en geeft de winger de schuld. Die geeft weerwoord, natuurlijk. Trainer Ten Hag kiest de kant van zijn aanvoerder: “Hou nou eens op! Dit is onze wedstrijd, niet de jouwe!”, roept de trainer boos. Lang blijft mopperen... “Hij moet het accepteren als de grote Tadic iets tegen hem zegt”, zegt de coach na de wedstrijd over het opstootje.

Uit de gratie bij Ajax

Zo lijkt de Ajax-carrière van Lang als een slappe voorzet te stranden. Nog geen twee maanden na zijn wonderdebuut wordt het inmiddels benoemde enfant terrible verhuurd aan het slachtoffer van zijn hattrick: FC Twente. Trainer Gonzalo García García noemt Lang ‘een speciale speler’. “Dat zag je op de eerste dag al. Hij kan ons helpen met zijn dribbel, een eindpass of een goal.” Ook lang zelf is bij zijn debuut direct onder de indruk in Enschede: “Die supporters hier. Die zijn knettergek.”

Doordat de coronacrisis zijn intrede doet, komt Lang niet verder dan zeven wedstrijden voor de Tukkers, waarin hij eenmaal scoort. “Korter dan gedacht, mooier dan gehoopt”, schrijft hij op zijn Instagram over het tijdelijke verblijf. Intussen wordt de aanvaller in publieke reacties tot een soort karikatuur getekend. ‘Dom’, ‘arrogant’, ‘praat raar’ waren ook op Voetbalzone veelgelezen reacties. In een interview met VZ maakte hij duidelijk zich niet druk te maken om de kritische buitenwacht: “Ik laat die mensen lekker praten. Je mag me, of je mag me niet.”

De creatieveling keert terug bij Ajax, maar zijn tijd in Amsterdam lijkt voorbij. Later benoemt Lang de belangrijke rol van Ten Hag in zijn gesprek. Na drie competitiewedstrijden in 2020, tegen Vitesse, RKC en Sparta, zonder speelminuten, wil de jongeling weg. “Als je gaat, verkopen we je”, zei Ten Hag. De aanvaller wordt liever verhuurd. Met op dat moment een transferwaarde van drie miljoen euro (volgens Tranfermarkt.nl) en geen Madrileen op de voicemail, lijkt Lang zijn #DareToCreate-droom op dat moment eindeloos ver weg.

Vlammen in Vlaanderen

De Ajax-aanvaller wordt vervolgens wél verhuurd, aan Club Brugge, zij het met een verplichte optie tot koop. Tijdens zijn basisdebuut weten ook de Belgen meteen wat ze in huis hebben. Lang scoort, én krijgt een gele kaart. Maar, zijn positieve kanten vallen het meest op. Een afkoopsom van zes miljoen voor Noa Lang, het zou een koopje zijn. “Hij voegt diepgang en lef toe bij Club”, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Al in zijn eerste seizoen bij Club Brugge lijkt Lang zijn belofte in te lossen. Liefst zeventien goals en elf assists. Daarbij zes gele kaarten, waarvan één opgevolgd door rood. Hoofdredacteur van voetbalmagazine Sport noemt hem al snel ‘de beste speler op de Belgische velden’. Meerdere malen wordt de aanvaller gekroond tot speler van de maand. Maar, hoe beter hij speelt, hoe meer hij van zich laat horen. “Mensen praten veel, maar ik doe wat ik wil”, zegt hij tegenover Eleven Sports na de topper tegen Genk. What you see is what you get. Opvliegingen in zowel techniek als temperament tekenen het eerste jaar in België van de Nederlandse belofte.

Noa Lang viert de titel met Club Brugge

Met inmiddels een Transfermarkt-waarde van zo’n 25 miljoen euro, moet Lang in het nieuwe seizoen Club definitief bij de hand nemen. Alhoewel Brugge de Champions League kansloos moet verlaten, verloopt de competitie voorspoedig. Met drie goals en zes assists is de bijdrage van Lang prima, maar ook heeft de aanvaller voor november al zijn eerste schorsing te pakken met zijn vijfde gele kaart. Een lastige periode volgt.

Na zijn schorsing doet Lang weer even waar hij goed in is: voetballen. Opnieuw drie goals en vier assists in zeven wedstrijden. Alleen… in de laatste wedstrijd van het jaar 2021, de derby tegen Cercle Brugge, pakt Lang tweemaal geel en dus rood. Daarna staat de aanvaller twee wedstrijden droog en mist hij een wedstrijd door een Covid-19-besmetting. Bij zijn rentree, verlies tegen KAA Gent, geeft Lang weliswaar een assist, maar krijgt hij ook direct rood wegens ‘het aanraken van de scheids’. “Of zijn reputatie meespeelt? Blijkbaar wel”, zei collega Charles De Ketelaere.

De Noa Lang Show

Intussen raakte België nooit uitgepraat over Lang. Nadat Genk-spits Paul Onuachu begin dit jaar de Gouden Schoen wint als beste speler van de Belgische competitie, spreekt Lang met een knipoog: “Iedereen weet wie de beste voetballer is: ik.” Voor zijn criticasters weer reden om hem arrogant te noemen. Een jongen waar heel de wereld, volgens hemzelf, tegen is. Ook als de creatieve aanvaller de Belgische landstitel in handen heeft, creëert hij wrijving op Instagram: “Waarom praten mensen altijd zo veel? Ach, ik ben weer kampioen”, zegt hij tegen zijn teamgenoot, voordat hij zijn ‘haters’ gedag kust. Oud-speler Philippe Albert noemt hem desondanks ‘de teleurstelling van het seizoen’: “Zijn gedrag en nonchalance staan me niet aan.” Een vloek die de jongeling wellicht over zichzelf afroept: zodra je even niet presteert, ziet men een lastpak.

Zo wisselt Lang zijn loopbaan bij Club Brugge af met geweldige momenten als de voetballer die hij is, en mindere momenten door zijn presentatie. Dit seizoen belandde hij meerdere malen op de bank door zijn mindere vorm en gedrag. “Uiteindelijk is niemand groter dan het team. Of het een signaal is naar de rest? Ik wijk niet af van mijn visie. Daar horen dingen bij die ik belangrijk vind”, zei trainer Alfred Schreuder over de plek op de bank van zijn aanvaller in maart. Lang lijkt een tikkende tijdbom, wiens explosie hem kan vernietigen, maar ook lanceren.

Noa Lang op de training bij het grote Oranje

Lang zal hij leven

Door zijn goede optredens bij Club Brugge mag Lang in 2021 debuteren bij het grote Oranje. Hij is een sleutelspeler van Jong Oranje, en Van Gaal komt vleugelspelers tekort. De technicus mag aansluiten. Zelf stemt hij zich tevreden over zijn debuut tegen Letland. “Ik was bij drie kansen betrokken”, analyseert hij. Ook Van Gaal looft zijn debuut: “Hij deed wat hij kon. Lang had wel lef, moet ik zeggen.”

Het typeert de voetballer die moet oppassen dat hij niet een ‘eeuwig talent’ blijft. Lef. Brutale voeten. Maar ook een brutale mond. Desondanks mogen we verwachten dat Lang alles zal blijven doen om de absolute top te bereiken. Dat probeert hij verstandiger te doen. Zo is de dribbelaar open over het zien van een psycholoog. “Ik praat niet makkelijk, maar bij een psycholoog gaat dat gewoon. Daar komt ook wel eens een traan bij kijken.” Gezien zijn talent is er hoop dat hij ooit schittert op een WK. Maar, dan zullen we enigszins moeten wennen aan zijn binnensmondse accent, ongezouten mening en zijn uitgesproken zelfvertrouwen. Brutaliteit die geroemd wordt wanneer de bal aan zijn voet kleeft. Hoe dan ook, Noa zal er nog lang zijn, en hij zal altijd Noa zijn. Wat anderen daar ook van vinden.