Definitief vertrek uit De Kuip dreigt door keiharde eis uit Rusland

Dinsdag, 14 juni 2022 om 13:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:06

Het begint er steeds meer op te lijken dat Guus Til na de zomer niet meer in het shirt van Feyenoord te bewonderen is. De huurling van Spartak Moskou mag van zijn werkgever alleen verkocht worden, melden Russische bronnen aan 1908.nl. Een nieuwe huurconstructie behoort dus niet tot de mogelijkheden. Til werd afgelopen zomer door Feyenoord op huurbasis ingelijfd en gold destijds als eerste zomeraanwinst. Zijn contract bij Spartak loopt nog door tot medio 2024.

Til, die een marktwaarde vertegenwoordigt van zo'n zeven miljoen euro, zei onlangs 'afhankelijk te zijn van de FIFA'. De aanvallende middenvelder ligt nog twee jaar vast in Rusland, maar wil vanwege de politieke situatie niet terug. "Het is zo'n onzekere tijd en het ligt zo níét in mijn handen", zei Til tegen Voetbal International. "Ja, dat vind ik best wel moeilijk. Ik vraag me soms af wat er gaat gebeuren. Er is van alles aan de hand in de wereld wat direct invloed heeft op mijn situatie en dan kom ik in dat hele verhaal op de allerlaatste plaats. Er zijn mensen met echte problemen."

De middenvelder verblijft momenteel in Zeist met het Nederlands elftal. Til is een van de slechts vijf opgeroepen middenvelders, maar kreeg in de voorbije drie Nations League-wedstrijden tegen België, Wales en Polen welgeteld één speelminuut. Op bezoek bij Wales kwam hij een minuut voor tijd binnen de lijnen voor Noa Lang. Verwacht wordt dat hij dinsdagavond meer speeltijd krijgt, als Nederland de interlandperiode afsluit met de thuiswedstrijd tegen opnieuw Wales. Vincent Janssen, Matthijs de Ligt en Jasper Cillessen zijn in ieder geval verzekerd van een basisplek.

De situatie rond Til komt niet helemaal als een verrassing. Het Algemeen Dagblad schreef twee weken geleden al dat Arne Slot ervan uit ging dat Til zou vertrekken. Ook een langer verblijf van Reiss Nelson, afgelopen seizoen gehuurd van Arsenal, wordt een lastig verhaal. Daarnaast keert Cyriel Dessers terug naar België. De gehuurde spits kon voor vier miljoen euro worden overgenomen van KRC Genk, maar Feyenoord kwam niet tot een akkoord over het salaris van Dessers. De Nigeriaans international kan in het buitenland vermoedelijk een veelvoud verdienen.

Hendrix

Naast Til heeft Feyenoord ook Jorrit Hendrix op huurbasis overgenomen van Spartak. De defensief ingestelde middenvelder is afgelopen winter naar Rotterdam-Zuid gekomen en wordt gehuurd tot volgend jaar zomer. Bovendien heeft Feyenoord een optie tot koop. Voor welk bedrag Hendrix kan worden overgenomen is niet bekend. Net als Til loopt ook zijn contract door tot medio 2024 in Rusland. Hendrix hoefde het afgelopen halfjaar niet op heel veel speeltijd te rekenen onder Slot. De succescoach posteert doorgaans Fredrik Aursnes als meest controlerende middenvelder.