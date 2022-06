Polen nagelt ‘Judas’ die tegen Oranje ontbrak publiekelijk aan de schandpaal

Maciej Rybus is momenteel persona non grata in Polen. De linksback zat tijdens de uitwedstrijd tegen het Nederlands elftal (2-2) van afgelopen zaterdag niet bij de selectie, maar is alsnog de meest besproken international van het Poolse nationale team. Zaterdag kwam naar buiten dat de 66-voudig international heeft besloten om in Rusland te blijven spelen. Spartak Moskou neemt Rybus over van stadgenoot Lokomotiv Moskou. In Polen spreekt men schande van zijn beslissing.

De Poolse bevolking is woest op de keuze van Rybus vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Polen schaart zich als buurland van Oekraïne al maanden als een blok achter het land. De Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz liet Rybus deze maand thuis voor de Nations League-wedstrijden. Al tijdens de samenstelling van zijn selectie wist hij van de overweging van de vleugelverdediger om in Rusland te blijven. International Grzegorz Krychowiak, die onder contract staat bij FC Krasnodar koos er wel voor om zich te laten verhuren aan het Griekse AEK Athene.

Het is niet zo dat Rybus in Rusland blijft wegens het gebrek aan interesse van clubs uit andere landen. De 32-jarige linkspoot had kunnen kiezen voor een terugkeer naar Polen bij Legia Warschau of een Frans avontuur bij Olympique Lyon. Toch koos hij ervoor te tekenen bij een andere club in de Moskou. De verdediger is zich van geen kwaad bewust. “Mijn familie is gelukkig. Ik woon al lang in Rusland, dus het was voor mij een optie om hier te blijven. Mijn vrouw wilde dat ook. Ik voel me hier prettig. Mijn kinderen gaan hier naar school.”

De zaakwaarnemer van Rybus, Mariusz Piekarski, zegt dat zijn cliënt ervan bewust was dat hij veel reacties zou krijgen op zijn besluit. Hij noemt het een ‘ingewikkelde situatie’. Piekarski wijst erop dat Rusland een onderdeel is geworden van het leven van de verdediger. Rybus woont al ruim negen jaar in Rusland, heeft er twee kinderen en een Russische vrouw. “Rybus kan niet zomaar zijn spullen pakken en een decennium van zijn leven schrappen. Er is een oorlog gaande tussen Rusland en Oekraïne, maar ze zijn wel veilig in Rusland.”