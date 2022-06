Oorlog om Malacia barst los: Feyenoord slaat eerste aanbiedingen af

Dinsdag, 7 juni 2022 om 12:22 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 12:35

Feyenoord heeft de eerste aanbiedingen voor Tyrell Malacia van de hand gewezen. De 22-jarige linksback staat in de belangstelling van onder meer Olympique Lyon, dat al een bod bij de Rotterdammers heeft neergelegd. Feyenoord heeft het bod van de Fransen, samen met biedingen van andere geïnteresseerde clubs, geweigerd, maar zijn wel bereid mee te werken aan een vertrek van Malacia. De Rotterdammers zetten daarnaast wel in op een langer verblijf van Orkun Kökçü en Luis Sinisterra, zo weet Voetbal International dinsdag te melden.

Malacia behoort dit seizoen tot de absolute sterkhouders in de selectie van Feyenoord. De linkervleugelverdediger kwam dit seizoen in 49 officiële wedstrijden in actie voor de Rotterdamse club en is na ruim vier jaar bij het eerste elftal inmiddels een ervaren kracht te noemen. Feyenoord vindt dan ook dat Malacia klaar is voor een volgende stap en de club zou daarnaast de transfersom zeer goed kunnen gebruiken. Martijn Krabbendam stelde ruim een week geleden dat het vanwege de enorme interesse bijna uitgesloten is dat de 22-jarige linksback voor De Kuip behouden kan worden. "Die gaat vrijwel zeker weg", zei de journalist en clubwatcher van Feyenoord.

Krabbendam ziet dat de Rotterdammers zich opmaken voor een absolute toptransfer. Het record van duurste verkoop staat nog altijd op naam van Dirk Kuijt (voor achttien miljoen euro naar Liverpool in 2006), maar dat moet door Malacia verpulverd gaan worden. "Olympique Lyon en Manchester United zijn concreet", zo meldde Krabbendam onlangs, die daarnaast een advies voor Malacia had. "Hij moet eigenlijk wachten op Manchester United. Die club is weliswaar concreet, maar heeft nu nog twee linksbacks (Luke Shaw en Alex Telles, red.)." Transfermarktexpert Fabrizio Romano noemde eerder een vraagprijs van 24 miljoen euro voor Malacia, die gezien zijn status als Oranje-international en zijn contract tot medio 2024 reëel lijkt.

Voetbal International meldt verder dat er ook serieuze interesse is voor Kökcü. De Turkse middenvelder heeft een uitstekend seizoen doorgemaakt, waarin hij in 51 officiële wedstrijden goed was voor 7 doelpunten en 9 assists. Feyenoord staat echter minder te springen om een vertrek van Kökcu, die nog tot medio 2025 vastligt in Rotterdam. Slot is gecharmeerd van de 21-jarige middenvelder en hoopt ook komend seizoen nog over hem te kunnen beschikken. Feyenoord wil het contract van de veertienvoudig international graag openbreken en verlengen, waarmee hij een van de bestbetaalde spelers in de selectie zou worden.

Een andere speler van Feyenoord die zich dit seizoen in de kijker heeft gespeeld bij tal van Europese clubs is Sinisterra. De 22-jarige Colombiaan was een van de absolute smaakmakers in Rotterdam afgelopen seizoen, wat zijn 23 doelpunten en 14 assists in 49 officiële wedstrijden onderstrepen. Feyenoord wist Sinisterra begin dit jaar langer aan zich te binden, waardoor de behendige linksbuiten nu tot medio 2024 vastligt in Rotterdam. Feyenoord is dan ook niet bereid om mee te werken aan een zomers vertrek en zal minder happig zijn om te luisteren naar geïnteresseerde partijen.