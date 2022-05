Real pakt door: Madrilenen binden na Modric nog twee sterkhouders aan zich

Maandag, 30 mei 2022 om 15:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:23

Naast de contractverlenging van Luka Modric staat Real Madrid ook op het punt om de verbintenissen van Éder Militão en Vinícius Júnior te verlengen, zo meldt transfermarktexpert. Fabrizio Romano. Na de gewonnen Champions League-finale werd bekend dat de Kroatische routinier heeft bijgetekend. De Madrilenen verleggen nu hun focus op de twee Braziliaanse talenten. Eerder werd al bekend dat Isco en Marcelo komende zomer vertrekken bij de kampioen van Spanje.

Luka Modric verlengde onlangs zijn aflopende contract tot medio 2023, al is het nog wachten op de officiële bevestiging. Met het ondertekenen van een nieuw contract gaat de inmiddels 36-jarige middenvelder zijn elfde zijn seizoen in het maagdelijk wit in. Modric maakte in 2012 de overstap van Tottenham Hotspur naar Madrid en speelde inmiddels al meer dan vierhonderd officiële duels voor Real.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Militão en Vinícius kunnen in de komende weken ook een voorstel voor een nieuw contract verwachten. Er was sprake van dat de verlenging van Militão, af zou hangen van de deal rondom Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger. De Duits international heeft zijn contract niet verlengd bij the Blues, en vertrekt zo goed als zeker naar de Koninklijke. Voor Militão ligt er naar verluidt een nieuw contract tot medio 2028 klaar. Hetzelfde geldt voor Vinícius, die het afgelopen seizoen indruk maakte. De vleugelaanvaller had een belangrijk aandeel in de winst van LaLiga en de Champions League. In 52 officiële duels noteerde hij 22 goals en 20 assists.

Tegenover de contractverlengingen van Modric, Militão en Vinícius staat het vertrek van oudgedienden Isco en Marcelo. Beide spelers kwamen de laatste seizoenen al minder in actie en kiezen daarom voor een avontuur elders, nu hun contract afgelopen is. Ook Gareth Bale loopt uit zijn contract maar over zijn nieuwe bestemming is nog niks bekend. Al lijkt ook zijn rol bij Real Madrid uitgespeeld.