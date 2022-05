Frenkie de Jong neemt enorme hap uit budget; Ten Hag komt weer uit bij Ajax

Zaterdag, 28 mei 2022 om 15:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:42

Manchester United heeft Erik ten Hag een transferbudget toegezegd van 120 miljoen Britse pond (met de huidige wisselkoers 141 miljoen euro), zo meldt The Athletic. De kersverse manager beschouwt Frenkie de Jong als zijn gedroomde eerste topaankoop, maar zal daarvoor meer dan de helft van zijn budget moeten besteden. Barcelona houdt volgens de gerenommeerde sportsite vast aan een prijs van 80 miljoen euro.

De financiële problemen bij Barcelona stapelen zich op en De Jong wordt weliswaar zeer gewaardeerd door Xavi, maar is niet onmisbaar. De Catalanen zijn daarom, anders dan voorheen, bereid om mee te denken met een transfer, maar weten dat De Jong nog altijd uitstekend in de markt ligt. Bovendien ligt de 25-jarige middenvelder nog vier jaar vast. Een cut-price deal, waar in Manchester op wordt gehoopt, zit er dan ook niet in.

Een van de eerste opdrachten die Ten Hag de technische leiding meegaf bij zijn aantreden was om de optie De Jong grondig te onderzoeken, maar nu zal de coach een behoorlijke knoop moeten doorhakken, weet The Athletic. Ten Hag wil zich op diverse posities versterken en het is de vraag of hij bereid is om meer dan de helft van zijn budget te spenderen aan één speler. Het budget van United kan overigens variëren, afhankelijk van hoe deals worden gestructureerd (bijvoorbeeld met uitgestelde betaling), en welke spelers nog vertrekken. United wil Anthony Martial, Eric Bailly, Phil Jones en Axel Tuanzebe in ieder geval snel verkopen.

Onder meer Paul Pogba en Nemanja Matic gaan transfervrij weg en Ten Hag beschouwt het middenveld ook als topprioriteit. Voor die linie heeft United inmiddels een complete lijst aan opties. Een naam die erop staat is van Ajax-middenvelder Edson Álvarez, highy rated by Ten Hag, zo weet The Athletic. Declan Rice (West Ham United) en Kalvin Philips (Leeds United) zijn logische opties, maar zijn waarschijnlijk te duur. Ook het binnenhalen van N'Golo Kanté wordt grondig onderzocht. De 31-jarige middenvelder loopt volgend jaar uit zijn contract bij Chelsea en is daarmee een realistische optie, al zijn er twijfels over zijn fysieke gesteldheid. Bovendien doet Thomas Tuchel er alles aan om zijn lieveling op Stamford Bridge te houden. Voor de verdediging staan Pau Torres (Villarreal) en Ajacied Jurriën Timber bovenaan op het verlanglijstje, zo wordt bevestigd.