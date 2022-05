Mark van Bommel legt uit waarom hij met Marc Overmars wil samenwerken

Donderdag, 26 mei 2022 om 20:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:19

Mark van Bommel komt donderdagavond met een verklaring van zijn keuze voor Royal Antwerp FC. Eerder op de dag werd de Nederlandse coach officieel gepresenteerd door The Great Old, waar hij zijn handtekening zette onder een tweejarige verbintenis. In een video op de officiële website van de club gaat Van Bommel onder meer in op zijn relatie met Marc Overmars en op zijn waardering voor de clubhistorie.

“Het gevoel is al vanaf het eerste gesprek erg goed”, vertelt de oefenmeester over de conversaties met eigenaar Paul Gheysens en technisch directeur Overmars. “Nu ik hier in het stadion sta, ziet het er fantastisch uit. Het eerste gevoel dat ik kreeg door de gesprekken die ik ben aangegaan met de familie Gheysens en Marc Overmars is het belangrijkste, dat was gelijk goed. Er staat iets moois te gebeuren.” Naast de bevredigende gesprekken is ook het clubverleden een belangrijke reden geweest voor de oud-middenvelder om te kiezen voor Royal Antwerp.

Maak kennis met de nieuwe hoofdcoach van The Great Old, Mark van Bommel! ??????#RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/SPg6EbIIFQ — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 26, 2022

“The Great Old, zoals het zo mooi genoemd wordt... 1880, de oudste club van België, stamnummer 1, dat zijn natuurlijk mooie dingen. De club heeft een roemrucht verleden en mooie dingen laten zien. De manier waarop nu gebouwd wordt aan de club... Ik ben er heel erg trots op dat ik nu trainer ben. De ambitie die de club uitstraalt, de traditie, de werkethiek die bij deze club hoort: dat trekt mij aan. Helaas speel ik niet meer, maar als speler was dit wel een atmosfeer voor mij geweest. Als trainer is dat natuurlijk een beetje hetzelfde”, aldus Van Bommel.

De voormalig trainer van PSV en VfL Wolfsburg tekent een tweejarig contract bij de Belgische club en wordt daarmee de opvolger van Brian Priske. Overmars had zijn landgenoot al langer in het vizier en heeft nu definitief beet. Van Bommel gaat bij Antwerp samenwerken met assistent-trainer Andries Ulderink, die afgelopen week zijn contract inleverde bij FC Twente. Jürgen Dirkx en John Stegeman worden de overige assistenten van Van Bommel, zo meldde de Gazet van Antwerpen onlangs.