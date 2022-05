Anderlecht wil Nederlandse top voor zijn met ‘financieel risico’ Zirkzee

Woensdag, 25 mei 2022 om 11:50 • Shane Jebbink • Laatste update: 11:56

Anderlecht onderzoekt de mogelijkheden om Joshua Zirkzee bij de club te houden. De spits kwam het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Paars-Wit, dat de samenwerking met Zirkzee graag zou willen verlengen, zo meldt Het Nieuwsblad. De club zou de Nederlander graag definitief overnemen van Bayern München, waarvoor het bereid zou zijn een ‘financieel risico’ te nemen. Daarmee wil Anderlecht andere geïnteresseerde partijen aftroeven, waaronder Ajax en PSV.

Zirkzee werd in augustus door Anderlecht op huurbasis overgenomen van Bayern München, waar zijn speelkansen gering zouden zijn. De 21-jarige aanvaller kwam dit seizoen tot 47 officiële optredens voor de club uit Brussel, waarin hij 18 keer doel trof en 13 assists gaf. Anderlecht is zeer tevreden met de productiviteit van Zirkzee en wil de samenwerking dus graag verlengen. Om dat te bewerkstelligen zal een stevige vergoeding naar zijn eigenlijke broodheer Bayern München moeten, dat in eerste instantie tien miljoen euro vroeg voor Zirkzee.

Anderlecht is bereid een ‘financieel risico’ te nemen voor de aanvalsleider, omdat het overtuigd is deze investering in de toekomst terug te zien bij een doorverkoop. Het initiële bedrag dat der Rekordmeister vraagt is echter te gortig voor Anderlecht. Mocht een definitieve overgang niet mogelijk zijn voor de Belgen, nemen ze Zirkzee graag weer over op huurbasis. Of het jeugdproduct van Feyenoord echter nog een seizoen bij Anderlecht te bewonderen is hangt ook af van zijn eigen wensen.

Ook Ajax en PSV houden de situatie van Zirkzee naar verluidt in de gaten. Bij de Amsterdammers wordt de achtvoudig jeugdinternational genoemd als de opvolger van Sébastien Haller, die in de belangstelling zou staan van onder meer Borussia Dortmund en Bayern München. Bij concurrent PSV moet Zirkzee in de punt van de aanval Eran Zahavi doen vergeten. De Israëliër vertrekt na twee jaar transfervrij bij de Eindhovenaren.

Zirkzee vertrok vijf jaar geleden juist uit Nederland om de overstap te maken van de jeugdopleiding van Feyenoord naar die van Bayern München. Hij kwam voor Bayern München in totaal tot zeventien officiële optredens, met vier doelpunten en een assist tot gevolg. Vorig seizoen spendeerde Zirkzee een half jaar op huurbasis bij Parma, waar hij met slechts vier wedstrijden zonder doelpunten een weinig succesvolle periode kende.