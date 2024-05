Gehele Italiaanse top staat in de rij voor Nederlander: ‘Een groot kampioen'

Joshua Zirkzee heeft komende zomer de clubs voor het uitkiezen. De 22-jarige aanvaller is bezig aan een geweldig seizoen bij Bologna, waardoor nagenoeg alle Italiaanse topclubs achter hem aanzitten. Na eerder gemelde interesse van AC Milan, zijn ook Juventus en Inter in de markt voor Zirkzee.

Zirkzee wordt door Italiaanse media al tijden genoemd als toekomstige topspits voor AC Milan, maar volgens De Telegraaf azen i Rossoneri inmiddels nadrukkelijk op zijn diensten. “Clubicoon Zlatan Ibrahimovic, adviseur van de eigenaren en het management van AC Milan, maakt er geen geheim van dat hij Zirkzee komend seizoen graag in San Siro ziet spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nu meldt La Gazzetta dello Sport dat ook Juventus belangstelling heeft in de technicus. Zij zien in Zirkzee de perfecte aanvalspartner voor Dusan Vlahovic, maar zitten niet ruim in de financiële middelen, waardoor zij transferbudget vrij moeten maken om Zirkzee in te kunnen lijven.

Volgens de roze sportkrant willen zij dat doen middels het verkopen van Dean Huijsen. De centrale verdediger speelt momenteel op huurbasis voor AS Roma en heeft indruk gemaakt, waardoor clubs als Borussia Dortmund en Newcastle United graag met de jongeling aan de haal gaan. Naar verluidt kan Huijsen Juventus dertig miljoen opleveren. Dat geld kan vervolgens geïnvesteerd worden in Zirkzee.

In Italië denkt men inmiddels dat Juventus de beste papieren heeft voor de Nederlander, daar het ook interesse heeft om Thiago Motta als nieuwe trainer aan te stellen. Onder Motta blinkt Zirkzee dit seizoen uit bij Bologna, waardoor hij wellicht graag met zijn trainer mee zou willen naar Turijn.

Zirkzee ligt bij Bologna nog tot medio 2026 vast. De Italianen namen de jeugdinternational uit Schiedam in de zomer van 2022 voor slechts 8,5 miljoen euro over van Bayern München. Met name dit seizoen heeft Zirkzee de smaak écht te pakken in Italië: in 35 officiële wedstrijden namens Bologna was de spits goed voor 12 doelpunten en 7 assists.

Mooie woorden Zanetti

Een van de kapers die op de kust ligt voor Zirkzee is Inter. De kersverse kampioen van Italië ziet in hem een ijzersterke speler. “Hij is een groot kampioen: jong, getalenteerd en intelligent, maar ook fysiek heel sterk”, aldus Javier Zanetti, vice-president van Inter, in gesprek met

“Hij doet het ontzettend goed, zo’n speler zou nuttig zijn voor iedereen die belangrijke doelen nastreeft. Als de kans zich voordoet, kunnen we zeker over hem nadenken. Hij is, net als Lautaro Martínez en Marcus Thuram, jong en sterk.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties