Joshua Zirkzee wil cashen: ‘Dit salaris zou de Nederlandse spits verlangen’

Aston Villa gaat een poging wagen om Bologna-spits Joshua Zirkzee te strikken, indien de ambitieuze Engelse club zich plaatst voor de Champions League. Dat nieuws brengt het Italiaanse Bologna Sport News woensdag naar buiten. The Villans moeten in dat geval wel de portemonnee trekken, daar de nummer vier van de Serie A inzet op een bedrag tussen de 60 en 70 miljoen euro, terwijl Zirkzee zelf een salaris van iets meer dan 4 miljoen euro netto per jaar verlangt.

Naast Bologna Sport News schrijft ook Il Resto del Carlino, een van de oudste kranten uit Bologna, over de interesse van Aston Villa in Zirkzee. Monchi, de sportief directeur van de club uit Birmingham, is zeer gecharmeerd van de 22-jarige spits uit Schiedam. Bij Bologna ligt Zirkzee nog tot medio 2026 vast.

Aston Villa moet zich wel eerst plaatsen voor het miljardenbal om de grote investering in Zirkzee te kunnen doen. De huidige nummer vijf van de Premier League gaf afgelopen zomer al 111 miljoen euro uit aan versterkingen. Moussa Diaby, de historische recordaankoop die voor 55 miljoen euro overkwam van Bayer Leverkusen, moet zijn eervolle titel mogelijk al na een jaar afstaan aan Zirkzee.

Momenteel staat Aston Villa op de vijfde plek in de Premier League. Een eindklassering bij de bovenste vier clubs geeft garantie op een plaatsje in de groepsfase van de Champions League. Tottenham Hotspur is in het restant van het seizoen de grootste concurrent voor Aston Villa.

Kia Joorabchian (Sports Invest UK ltd), de zaakwaarnemer van Zirkzee, zou de financiële wensen van zijn cliënt inmiddels kenbaar hebben gemaakt aan de clubleiding van Aston Villa. Eerder werd Zirkzee gelinkt aan onder meer AC Milan, Juventus, Arsenal en Manchester United.

Zirkzee speelt sinds de zomer van 2022 voor Bologna, dat hem destijds voor 8,5 miljoen euro overnam van Bayern München. Inmiddels is de jeugdinternational van het Nederlands elftal volgens Transfermarkt zo’n 40 miljoen euro waard. Der Rekordmeister kan hem middels een terugkoopclausule eventueel nog terugkopen van Bologna, maar alle partijen zien dat vooralsnog niet zitten.

De 1,93 meter lange Zirkzee laat bij Bologna eindelijk weer zien waarom hij zo werd geprezen tijdens zijn jeugdopleiding bij Feyenoord en Bayern München. Inmiddels staat de teller op 53 officiële wedstrijden namens de verrassing van dit Serie A-seizoen, waarin Zirkzee goed was voor 13 doelpunten en 8 assists.

