Arsenal wil voorhoede versterken en denkt aan verkopen van man van 50 miljoen

Arsenal zou zich komende zomer graag willen versterken met een nieuwe spits, waarvoor het bereid is spelers te verkopen om zo transferbudget vrij te maken. The Athletic meldt zelfs dat Gabriel Jesus het kind van de rekening zou kunnen worden.

Jesus kwam in de zomer van 2022 voor een bedrag van 52 miljoen euro over van Manchester City. In het Emirates Stadium heeft de Braziliaan echter, mede door veel blessureleed, nooit het niveau kunnen aantikken dat hij bij zijn vorige werkgever had.

Kai Havertz is dit seizoen veelal de spits van dienst bij The Gunners en biedt, na een enigszins stroeve start, de rest van het team de stabiliteit die het nodig heeft. Jesus kwam dit seizoen in totaal tot 24 optredens in de Premier League, maar moest het daarin vaak doen als een verkapte buitenspeler.

Een echte dodelijke spits van wereldniveau heeft Arsenal niet en daarom is het bereid om enkele spelers van de hand te doen, om zo transferbudget vrij te maken voor een topaankoop. Onder anderen Joshua Zirkzee (Bologna), Viktor Gyökeres (Sporting Portugal) en Benjamin Sesko (RB Leipzig) werden al in verband gebracht met de Londense club.

Arsenal zou ervoor openstaan om Eddie Nketiah van de hand te doen, maar ook zou het luisteren naar eventuele aanbiedingen voor Gabriel Jesus, daar de 27-jarige Braziliaan een hogere transfersom zal opleveren. Jesus beschikt in Londen nog over een contract tot medio 2027.

Over de kwaliteiten van Jesus heeft manager Mikel Arteta niets te klagen, maar de spits is wel erg blessuregevoelig. “Op het hoogtepunt van mijn carrière, mocht ik mee naar het WK. Daar raakte ik geblesseerd en tot op de dag van vandaag ervaar ik nog problemen met mijn knie”, zei Jesus vorige maand.

Er bestaat nog altijd een kans dat Jesus blijft bij Arsenal, omdat Arteta hem erg waardeert vanwege zijn multifunctionaliteit. Mochten The Gunners echt willen investeren in een nieuwe aanvalsleider, zal Jesus naar alle waarschijnlijkheid plaats moeten maken, zo weet The Athletic.

