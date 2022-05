Vermoedelijke opstellingen Feyenoord en Roma: Enorme opsteker voor Slot

Woensdag, 25 mei 2022 om 09:10 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:30

Feyenoord speelt woensdag de wedstrijd van het seizoen en trainer Arne Slot kan daarin over een volledig fitte selectie beschikken. De oefenmeester liet daags voor de Conference League-finale al weten dat het 'aannemelijk' is dat Justin Bijlow terugkeert onder de lat, na maanden uit de roulatie te zijn geweest vanwege een voetblessure. Voor het restant verwacht het Algemeen Dagblad geen verrassingen in de basiself van Slot; over de opstelling van AS Roma bestaan alom meer twijfels.

Bijlow liep begin maart een voetblessure op in het Conference League-duel met Partizan Belgrado (2-5 winst). Feyenoord meldde niet veel later dat het seizoen erop zou zitten voor de eerste doelman van de Rotterdammers. Afgelopen weken meldde het Twitterkanaal Feyenoord Youth Watcher echter dat Bijlow tegen alle verwachtingen in weer buiten trainde, waarbij hij volledig gebruikmaakte van zijn herstellende voet. De kans op een rentree onder de lat in Tirana leek steeds reëeler, waar nu definitief gehoor aan lijkt te worden gegeven door Slot.

Daarmee wordt Ofir Marciano weer naar de bank verwezen, die sinds Bijlows blessure het Rotterdamse doel verdedigde. De Israëliër wisselde goede optredens af met beduidend mindere. Bijlow zal vermoedelijk de bekende vier namen voor zich te zien krijgen: Tyrell Malacia, Marcos Senesi, Gernot Trauner en Lutsharel Geertruida (v.l.n.r.). Het driemansmiddenveld wordt gevormd door Orkun Kökçü, Guus Til en Fredrik Aursnes, waardoor Jens Toornstra wederom genoegen moet nemen met een plek op de bank. Luis Sinisterra, 'Conference League-fenomeen' Cyriel Dessers en Reiss Nelson completeren de opstelling van de Rotterdammers, die daarmee met hun op papier sterkste opstelling starten.

Het Algemeen Dagblad verwacht dat José Mourinho aan Roma-zijde sterkhouder Henrikh Mkhitaryan slechts een plek op de bank gunt. De Portugees gaf dinsdag aan dat Mkhitaryan weer hersteld is na een hamstringblessure, maar vooralsnog slechts één keer met de groep meetrainde. Italiaanse media zijn daarentegen stelliger over het meespelen van de Armeen. In de opstelling van Corrierro dello Sport start Mkhitaryan toch, ten faveure van Nicolò Zaniolo. La Gazzetta dello Sport slachtoffert juist Sérgio Oliveira. Wel zijn de media unaniem over de basisplek van Rick Karsdorp, die als meest rechterman geposteerd staat in het (vermoedelijke) 3-4-2-1 systeem van Mourinho.

Vermoedelijke opstelling AS Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibáñez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Nelson, Dessers, Sinisterra