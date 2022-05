Chelsea bereid om Hakim Ziyech bij goed bod van de hand te doen

Dinsdag, 24 mei 2022 om 14:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:48

Chelsea is bereid om komende zomer afscheid te nemen van Hakim Ziyech, zo weet Fabrizio Romano. Clubs die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden in Londen. Bij een interessante aanbieding is de middenvelder annex buitenspeler volgend seizoen in een ander shirt te bewonderen, zo klinkt het. Ziyech speelt bij Chelsea een minder prominente rol dan hij zou willen en zou om die reden zelf ook wel open staan voor een vertrek.

Ziyech beleefde een veelbelovende start van het jaar met sterke optredens in januari en februari. Vervolgens lag hij korte tijd uit de roulatie met een lichte blessure en mocht hij het nog maar zelden vanaf de aftrap laten zien. Dit seizoen kwam de linkspoot tot 23 wedstrijden in de Premier League, waarvan 14 keer als basisspeler. Daarin wist hij vier keer het net te vinden. De 28-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler werd door Chelsea in de zomer van 2020 voor veertig miljoen euro overgenomen van Ajax en speelde sindsdien 83 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 14 doelpunten.

Arno Vermeulen acht het niet onmogelijk dat Ziyech deze zomer terugkeert bij Ajax, daar in Amsterdam een hereniging plaats zou kunnen vinden met Alfred Schreuder. Het tweetal werkte in het verleden succesvol samen bij de kersverse landskampioen. "Dat zou natuurlijk kunnen, omdat deze trainer, Schreuder, een heel goed contact met hem heeft en omdat Ziyech niet zo gelukkig lijkt in Engeland", aldus Vermeulen bij de NOS. "Het feit dat Schreuder nu trainer wordt van Ajax kan misschien de deur openzetten voor Ziyech, als hij voor iets minder geld dan bij Chelsea weer bij Ajax wil gaan voetballen."

Ziyech is niet de enige speler die Chelsea dreigt te verlaten. Ook Marcos Alonso trekt de deur van Stamford Bridge achter zich dicht. Barcelona is volgens Fabrizio Romano het meest concreet voor de vleugelverdediger. Gesprekken met N'Golo Kanté staan binnenkort op de planning. Ook Jorginho staat in de wachtkamer. De middenvelder heeft nog een contract tot volgend jaar zomer. Indien Chelsea een transfervrij vertrek wil voorkomen dienen ze hem deze zomer van de hand te doen. Een andere optie is het openbreken en verlengen van zijn huidige contract. De verbintenis van Kanté loopt eveneens volgend jaar af.