Ajax gaat alsnog voor Wijndal; Huntelaar bevestigt ander groot doelwit

Maandag, 23 mei 2022 om 21:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:43

Ajax maakt alsnog aanstalten om Owen Wijndal over te nemen van AZ, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De journalist berichtte afgelopen vrijdag nog over een 'slapend' Ajax, dat moest vrezen dat een buitenlandse topclub met Wijndal aan de haal zou gaan. "Maar Ajax is wakker geschrokken", aldus Verweij, die verderop in de podcast aangeeft dat ook Brian Brobbey en Steven Bergwijn tot de hoofddoelwitten behoren. De naam van Brobbey wordt maandagavond op Ziggo Sport ook bevestigd door Klaas-Jan Huntelaar.

Volgens De Telegraaf is Wijndal voor een relatief laag bedrag van tien miljoen euro weg te halen bij AZ. Ajax maakte zijn interesse kenbaar aan de entourage van de 22-jarige linksback, maar treuzelde volgens Verweij. Daarna meldde een 'buitenlandse topclub' zich voor Wijndal, waarover de journalist nu meer informatie heeft. "Het is een Italiaanse topclub die hem heel graag wil en het is niet Juventus", luidt het cryptisch. Vrijdag gaf Verweij weg dat het gaat om een Champions League-deelnemer, waarmee AC Milan, Internazionale en Napoli overblijven als opties.

"Maar Ajax is wakker geschrokken", vervolgt Verweij. "Het is een publiek geheim dat Alfred Schreuder Wijndal heel graag wil toevoegen aan zijn selectie. Ik denk dat Ajax eindelijk tot actie overgaat. Het is nu de tijd voor Ajax om door te pakken, anders zit hij in het vliegtuig naar Italië." Wijndal heeft laten doorschemeren oren te hebben naar Ajax, waar Nicolás Tagliafico op de nominatie staat om te vertrekken. Bij Ajax zou Wijndal de concurrentie aan moeten met Daley Blind, dit seizoen de vaste linksback.

Is Brian Brobbey een speerpunt voor Ajax? ?? De spits liep vorig jaar gratis de deur uit en zou nu minimaal 10 miljoen euro moeten kosten.. ?? Volgens @KJ_Huntelaar is Brobbey inderdaad één van de Ajax-doelwitten.. ??#ZiggoSport #RONDO pic.twitter.com/UJ20RGcLNp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 23, 2022

Verweij meldt verder dat Ajax werk maakt van de definitieve komst van de momenteel gehuurde Brobbey, hetgeen bevestigd wordt door Huntelaar, die in Amsterdam technisch manager Gerry Hamstra assisteert. "Brian Brobbey is een van onze speerpunten", aldus Huntelaar bij Rondo. Volgens De Telegraaf moet Ajax minimaal tien miljoen euro overmaken voor Brobbey. "Hij is natuurlijk net zelf weggegaan naar RB Leipzig, dus we moeten kijken hoe dat te rijmen valt", schetst Huntelaar. "Wij hadden het ook liever anders gezien vorig jaar natuurlijk. Of dat nog meespeelt? Nee, uiteindelijk gaat het om kwaliteit, maar dan moet het wel te rijmen zijn."

Tot slot meldt Verweij dat Ajax ook Bergwijn nog altijd in het vizier heeft. De Amsterdammers proberen al jaren om de 24-jarige vleugelspits van Tottenham Hotspur in te lijven en kwamen daar in januari dichtbij. Toenmalig directeur spelerszaken Marc Overmars kreeg echter geen toestemming om de vraagprijs van dertig miljoen euro namens Ajax op tafel te leggen.