Bodyguard Ten Hag krijgt het aan de stok met journalist: 'Don't push me!'

Maandag, 23 mei 2022 om 08:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:13

Het is zondagmiddag tot een confrontatie gekomen tussen Sky Sports-journalist Gary Cotterill en een bodyguard van Erik ten Hag. Laatstgenoemde was bij de competitiewedstrijd van Manchester United op bezoek bij Crystal Palace (1-0) toen de verslaggever wel heel ver ging om een uitspraak te ontlokken bij de oefenmeester. Een beveiliger zorgde er uiteindelijk voor dat het niet tot een onderonsje kwam tussen Cotterill en Ten Hag.

Al dagen waren ze in Engeland in de ban van de komst van Ten Hag. De van Ajax overgekomen oefenmeester zat zondag voor het eerst op de tribune om zijn nieuwe werkgever te aanschouwen in de uitwedstrijd tegen Palace. Aansluitend werd hij belaagd door de Britse pers, die in sommige gevallen wel heel ver gingen om een citaat te ontlokken. Onder meer Cotterill moest op afstand worden gehouden door de bodyguard van Ten Hag.

"Don't push me, you're on television. It doesn't look good being handled by security, Manchester United are a big club Erik!" Erik Ten Hag and his security guy not impressed with Gary Cotterill welcoming him to the Premier League #mufc pic.twitter.com/3g1fW7x1xV — Chris Hammer (@ChrisHammer180) May 22, 2022

Op beelden die op internet circuleren is duidelijk te zien hoe Cotterill zijn microfoon bij Ten Hag probeert te krijgen. "Welkom in de Premier League, Erik", zei hij terwijl hij door Ten Hag werd genegeerd. "Heb je zin om aan de slag te gaan?" Cotterill vroeg het tweemaal aan Ten Hag, voordat hij door de beveiliging aan de kant werd gezet. "Duw me niet, je bent op televisie. Dit ziet er niet goed uit", aldus de journalist. Ten Hag en de bodyguard stapten vervolgens in de auto om Selhurst Park te verlaten.