Noa Lang: waarom het ‘enfant terrible’ nu echt klaar is voor de Italiaanse top

Maandag, 23 mei 2022 om 16:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:01

Na maandenlange speculaties lijkt Noa Lang nu ook daadwerkelijk de stap te gaan maken naar de Europese top. De 22-jarige aanvaller ontwikkelde zich in zijn twee jaar bij Club Brugge in rap tempo en heeft van zijn werkgever groen licht gekregen voor een transfer. Lang staat inmiddels in de zeer nadrukkelijke belangstelling van de landskampioen van de Serie A, AC Milan. Samen met FootballTransfers onderzocht Voetbalzone in hoeverre het immer veelbesproken talent klaar is voor de overstap naar zijn droombestemming.

Noa Lang zou Noa Lang niet zijn als er deze week niet kort na het behalen van de landstitel met Club Brugge een video opdook waarin hij afrekende met zijn ‘haters’. Het gedrag van de drievoudig Oranje-international wordt geregeld bekritiseerd en ook zijn nieuwe uitspraken konden weer op de nodige reacties rekenen. Maar wat Lang in zijn twee seizoenen bij Club Brugge op het veld heeft laten zien, daar kan niemand omheen.

Klein van stuk, maar toch de grootste

Twee jaar geleden verruilde Lang Ajax voor Club Brugge, vanwege zijn gesprek aan perspectief op speeltijd in Amsterdam. Blauw-Zwart huurde de geboren Capellenaar aanvankelijk voor een jaar, met een verplichte optie tot koop van zes miljoen euro. Het bleek niet alleen sportief, maar ook financieel een goede deal. Volgens FootballTransfers is Lang inmiddels namelijk liefst twintig miljoen euro waard, waarmee hij de meest waardevolle speler van de gehele Belgische competitie is. Tel daar een contract bij op dat tot de zomer van 2025 doorloopt, en er rolt een flink bedrag uit wat Milan op tafel zal moeten leggen.

Daar krijgen i Rossoneri uiteraard wel wat voor terug. Met Lang halen ze een speler binnen die de afgelopen twee seizoenen landskampioen werd in België, uitgroeide tot A-international van het Nederlands elftal en in totaal goed was voor 24 goals en 19 assists in het tenue van Club Brugge. Het rendement van de 1 meter 73 grote aanvaller stokte wat in het laatste halfjaar, maar op zijn piek afgelopen winter was Lang zelfs dertig miljoen euro waard. FootballTransfers dicht slechts één speler in de Jupiler Pro League meer kwaliteiten toe: ploeggenoot Faitout Maouassa.

Noa Lang kijkt hoe de enige tegen wie hij het in het klassement van beste spelers moet afleggen, Faitout Maouassa, het doel van KV Kortrijk onder vuur neemt.

De droombestemming; AC Milan

En dus lijkt Lang inmiddels klaar te zijn voor de volgende stap. De afgelopen maanden werd hij gelinkt aan verschillende clubs uit zowel de Premier League als de Serie A, maar zijn voorkeur lijkt uit te gaan naar laatstgenoemde. Volgens onder meer Het Nieuwsblad zien zowel Milan als Lang een samenwerking zeker zitten. Hij zou in de modehoofdstad een welkome verjongingsimpuls zijn, waar het met de veertigjarige Zlatan Ibrahimovic en de 35-jarige Olivier Giroud nodig lijkt om door te selecteren.

Maar de concurrentie die overblijft is niet mals. Waar Lang in België nog de meest waardevolle speler van de gehele competitie was, vindt de technicus in alleen de voorhoede van Milan zelf met Rafael Leão (39 miljoen euro) en Alexis Saelemakers (28 miljoen) al twee spelers die door FootballTransfers hoger worden ingeschat. Wel leggen Ante Rebic (18 miljoen), Samu Castillejo (7 miljoen) en Junior Messias (2 miljoen) het af tegen Lang. Een uitdaging dus, al zal de vleugelflitser deze niet schuwen.

Gaat de transfervrije komst van Divock Origi naar AC Milan Lang zijn droomtransfer door de neus boren?

Nieuwe concurrentie

Uit de data van FootballTransfers rollen diverse spelers die vergelijkbaar zijn met Lang. Eén van hen is Divock Origi, die Liverpool eind juni transfervrij gaat verlaten. Het is dan ook niet vreemd dat Milan naast Lang ook de Belg op het oog heeft. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano en diverse andere toonaangevende media (zoals The Athletic en The Guardian) is de Italiaanse grootmacht zelfs al bijna rond met Origi. Problemen voor Lang?

Met Origi zou Milan een van de beste pressing forwards (= aanvaller die veel druk zet bij balbezit van de tegenstander) ter wereld binnenhalen. Volgens FootballTransfers moet de 32-voudig international alleen Pierre-Emerick Aubameyang (Barcelona) voor zich dulden. Lang zelf wordt daarentegen gedefinieerd als een mobile striker, ofwel een beweeglijke aanvaller. In dat klassement staat de Nederlander op plek 35, met Kylian Mbappé als lijstaanvoerder.

Een vreugdevol onderonsje tussen Alfred Schreuder en Lang bij het behalen van het landskampioenschap tegen Antwerp (1-3 winst).

Mooie woorden van de trainer

Om de volgende stap te zetten zou een transfer naar een van Europa's topcompetities Lang wel eens goed kunnen doen. Voor zover zijn statistieken nog niet laten zien dat hij er klaar voor is, bleek dat wel uit de woorden van zijn (inmiddels ex-)trainer. De naar Ajax vertrekkende Alfred Schreuder vertelde aan het Belgische programma Extra Time dat hij aanvankelijk nog enorm botste met zijn 'moeilijke' pupil, maar hem uiteindelijk in zijn hart heeft gesloten.

Schreuder ziet daarbij ook dat Lang in zijn twee seizoenen bij Club Brugge een veel betere speler is geworden dan hij eerder bij Ajax was, toen de twee ook al samenwerkten. “Zijn werklust is nu geweldig. Het is een geweldige speler die nog veel stappen kan maken. Ik denk dat er voor Noa een prachtig podium zal zijn in het buitenland.”