Heracles Almelo op de rand van afgrond na oorwassing door Excelsior

Woensdag, 18 mei 2022 om 20:39 • Shane Jebbink • Laatste update: 21:06

De toekomst van Heracles Almelo in de Eredivisie hangt aan een zijden draadje. De ploeg van de net aangestelde René Kolmschot ging hopeloos ten onder tegen Excelsior: 3-0. Met de overwinning verschaft Excelsior zich een uitstekende uitgangspositie om door te stoten naar de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. De twee ploegen trappen zaterdagavond om acht uur af voor een nieuwe ontmoeting in Erve Asito in Almelo, waarin Heracles dus vecht voor zijn laatste kans.

Heracles beleefde een dramatische laatste speelronde in de Eredivisie en werd zo gedwongen tot deelname aan de play-offs. In die onrust werd besloten Frank Wormuth, die toch al naar FC Groningen zou gaan, direct te ontslaan, en zijn assistent Kolmschot door te schuiven. De clubicoon van Heracles had nog geen enkele ervaring als hoofdcoach. De eerste kans in de wedstrijd was voor Excelsior. Reuven Niemeijer gaf een handig duwtje in de rug van Sonnenberg waarmee hij vrij op keeper Koen Bucker af kon lopen. De spits van Excelsior omspeelde de doelman, maar werd te veel naar de zijkant gedreven waardoor Lucas Schoofs met een sliding een doelpunt kon voorkomen. Ook Thijs Dallinga kreeg een minuut later een opgelegde kans om de score te openen. Bucker was echter attent op de poging van de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie. Na twaalf minuten miste Dallinga de volgende mogelijkheid nadat Niemeijer hem in stelling bracht. Ook Azarkan deed mee in het kansenfestijn voor de thuisploeg, maar de huurling van Feyenoord stuitte op Bucker.

Diezelfde Azarkan zorgde na twintig minuten wel voor de voorsprong voor Excelsior. Siebe Horemans kreeg de bal in twee instanties bij Niemeijer, die op zijn beurt met een slimme kaats Azarkan vond. De vleugelaanvaller twijfelde niet en bekroonde met zijn schot de uitstekende openingsfase van de Kralingers. Dallinga kopte momenten later op aangeven van Nathan Tjoe-A-On rakelings voorlangs. Doelpuntenmaker Azarkan moest de wedstrijd na een half uur per brancard verlaten nadat hij door een charge van Lucas Schoofs zelfs even buiten westen leek te zijn. De eerste kans voor Heracles kwam vijf minuten voor rust, toen Nikolai Laursen met een schot uit de draai de lat vond. Op slag van rust zocht Laursen Emile Hansson met een voorzet, maar nadat de bal even bleef liggen kon de aanval worden verwerkt door de verdediging van de Rotterdammers.

De eerste mogelijkheid in de tweede helft kwam na een uur spelen en was voor Excelsior. Dallinga tikte een voorzet van Niemeijer handig voor de voeten van Kenzo Goudmijn, die echter niet genoeg kracht in zijn schot kreeg. Aan de andere kant dwong Samuel Armenteros Stijn van Gassel tot een redding met een afstandsschot. Dallinga kopte minuten later een voorzet van Goudmijn rakelings naast, waarna wederom Armenteros een teenlengte tekort kwam om een lage voorzet van Giacomo Quagliata te promoveren tot doelpunt. Bucker voorkwam in minuut 70 een doelpunt van Excelsior met een uiterste krachtinspanning nadat Goudmijn de bal in de linkerhoek plaatste.

De Heracles-doelman moest even later na een uitstekende aanval en dito afronding van Dallinga wel een antwoord schuldig blijven: 2-0. Invaller Driouech vergrootte met een derde doelpunt de zorgen aan de kant van de bezoekers. Luca de la Torre verloor de bal op het middenveld aan Nikolas Agrafiotis, waarna Mats Wieffer kon opstomen en Driouech vond. DIe schoof de bal onder Bucker in het doel: 3-0.