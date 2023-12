Vermoedelijke XI Feyenoord: 1 wijziging voor ‘enige echte route naar Coolsingel’

Igor Paixão keert woensdagavond terug in de basiself van Feyenoord, zo verwacht het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. De 23-jarige Braziliaan moest in het uitduel met Heracles Almelo (0-4 winst) nog genoegen nemen met een plaats op de bank, maar krijgt in de TOTO KNVB Beker tegen FC Utrecht de voorkeur boven vleugelspits Javairô Dilrosun.

Trainer Arne Slot moet het nog altijd doen zonder de geblesseerde Bart Nieuwkoop. De 45-jarige succescoach kiest tegen Utrecht voor dezelfde keeper en defensie als tegen Heracles. Ook het middenveld, dat in Almelo uitstekend voor de dag kwam, blijft staan. Voorin voert Slot dus wel een wijziging door.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Paixão, die tegen Heracles de volledige wedstrijd moest toekijken, mag zich vermoedelijk laten zien. 1908.nl verwacht dat de Braziliaanse jeugdinternational de voorkeur krijgt boven Dilrosun en Yankuba Minteh. Laatstgenoemde zat tegen Heracles ook de volledige wedstrijd op de bank, evenals vleugelspelers Alireza Jahanbakhsh en Leo Sauer.

Enige echte route naar de Coolsingel

Volgens Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad is de TOTO KNVB Beker de ‘enige echte route naar de Coolsingel’. De journalist ziet het winnen van de bekercompetitie als de meest reële optie om op het bordes te belanden. Slot leek daar dinsdag met zijn woorden bij aan te sluiten.

“De beker is een prijs en we hebben vorig jaar een prijs gewonnen, dat vonden we prachtig. Je wilt in je carrière het liefst zoveel mogelijk prijzen winnen, dat is één van de doelen die je jezelf elk jaar stelt. Je wil graag als elftal beter gaan spelen. Toen we vorig jaar bovenaan stonden, wilden we de beker ook heel graag winnen”, aldus Slot.

Gehavend Utrecht

Utrecht, dat onder Ron Jans al negen officiële wedstrijden op rij ongeslagen is, kampt met een aantal blessuregevallen. Mike van der Hoorn, Hugo Novoa, Isac Lidberg, Anthony Descotte en oud-Feyenoorder Marouan Azarkan zijn niet beschikbaar voor de bekerclash in De Kuip.

Arbiter Pol van Boekel heeft woensdag de leiding over het bekerduel tussen Feyenoord en Utrecht. In de Eredivisie waren de Rotterdammers in Stadion Galgenwaard met liefst 1-5 te sterk voor de Domstedelingen. De wedstrijd tussen Feyenoord en Utrecht begint om 21:00 uur en is live te zien op ESPN 3.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Paixão, Gimenez, Ivanusec.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Ter Avest, Flamingo, Viergever, El Karouani; Fraulo, Bozdogan, Jensen; Boussaid, Seuntjens, Ramselaar.

Feyenoord - FC Utrecht: Winst Feyenoord Gelijkspel Winst FC Utrecht Stem Feyenoord - FC Utrecht: Winst Feyenoord 50% Gelijkspel 38% Winst FC Utrecht 12% Totaal aantal stemmen: 8 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties