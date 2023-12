Perez start discussie na heftig moment: ‘Gebeurt vaak, is het alleen maar pech?’

Kenneth Perez denkt dat Marouan Azarkan de botsing met Aaron Meijers mogelijk had kunnen voorkomen. De invaller aan de kant van FC Utrecht kwam zaterdagavond hard in botsing met de speler van RKC Waalwijk en bleef minutenlang op het veld liggen. Azarkan werd per brancard van het veld gedragen en maakte direct de gang richting het ziekenhuis.

"Ik moet zeggen dat het nu zo vaak gebeurt, dat ik mezelf afvraag: is het alleen maar pech? Of komt het ook omdat de speler zich niet goed oriënteert?", aldus Perez na afloop van de ontmoeting in Utrecht, die in 1-1 eindigde, in gesprek met verslaggever Pascal Kamperman van ESPN.

Perez zoomde gelijk in op de botsing tussen Azarkan en Meijers. "In dit geval voelt of ziet Azarkan helemaal niet dat Meijers daar is. Azarkan draait zich om en loopt dan zo tegen Meijers aan. En Meijers doet in principe niets."

Azarkan heeft het veld per brancard moeten verlaten na een botsing, maar is gelukkig bij kennis ??#utrrkc pic.twitter.com/85u44KbOPi — ESPN NL (@ESPNnl) December 16, 2023

In de optiek van Perez is het niet alleen pech dat Azarkan hard in botsing komt met de RKC-speler. "Azarkan kan natuurlijk aanvoelen dat er iemand aan komt en gewoon even wegstappen. Ik weet dus niet of het alleen maar pure pech is."

"Normaal gesproken voel je wel aan als iemand aangelopen komt, en dan stap je even opzij. Maar dat doet Azarkan hier niet. Het komt heel vaak voor. Is dat dan elke keer pure pech, of is oriëntatieniveau van de meeste spelers minder geworden? Ik zou het echt niet weten", vroeg Perez zich af.

Schrikmoment

Azarkan bleef na de botsing met Meijers enkele minuten op het veld liggen, terwijl zijn medespelers geschrokken toekijken. Het werd al snel duidelijk dat de invaller niet verder kon, waarna per brancard de gang naar de kleedkamer volgde.

"Onvoorstelbaar toch. We hebben veel te vaak dit soort beelden gezien dit seizoen", verzuchtte commentator Mark van Rijswijk bij ESPN. Arbiter Serdar Gözübüyük hervatte de wedstrijd in de 81ste minuut bij een 1-1 stand, wat ook de eindstand bleek te zijn.

