Jans kent geen mededogen en zet speler uit de selectie in aanloop naar PSV

Yannick Leliendal maakt niet langer onderdeel uit van de A-selectie van FC Utrecht, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 21-jarige verdediger is door trainer Ron Jans uit de selectie gezet.

Wat zich precies heeft afgespeeld maakt het AD niet bekend. Jans wilde er tijdens het perspraatje ook niet teveel over uitweiden. "Het is míjn beslissing. En van niemand anders", is het enige wat Jans erover zei.

Utrecht neemt het zondag in eigen huis op tegen het nog foutloze PSV. Om de aandacht niet op verkeerde zaken te krijgen, besloot Jans er bewust geen groot thema van te maken. Leliendal is tijdelijk verbannen naar het beloftenelftal.

De actie van Jans is enigszins opmerkelijk te noemen, daar Utrecht te kampen heeft met een waslijst aan geblesseerde en zieke spelers. Het weerhield de 65-jarige coach er niet van zijn keuze door te zetten.

"Na de wedstrijd tegen PSV wil ik er meer over vertellen", aldus Jans. "Nu richten we ons volledig op een goed resultaat tegen PSV." Onder meer Isac Lidberg, Anthony Descotte, Marouan Azarkan, Bart Ramselaar en Zidane Iqbal moeten het duel met de koploper missen.

Leliendal staat sinds 2022 onder contract bij FC Utrecht, waar hij tot dusver vooral zijn minuten in het beloftenteam maakte. De linkervleugelverdediger kwam veertig keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong FC Utrecht.

Dit seizoen leek Leliendal er goed op te staan bij Jans. De verdediger kreeg zelfs even de voorkeur boven Souffian El Karouani, maar is inmiddels weer tweede keus. Dit seizoen kwam hij negen keer uit voor het eerste van Utrecht.

