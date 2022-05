Pijnlijk vergissing Overmars triggerde vertrek Gravenberch: ‘Heeft geïrriteerd'

Dinsdag, 17 mei 2022 om 14:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:30

Ryan Gravenberch wilde aanvankelijk niet vertrekken bij Ajax, zo vertelt zijn vader in een groot interview met Ajax Showtime. Een vergissing van Marc Overmars zorgde voor irritatie bij de twintigjarige middenvelder, die nog over een contract beschikt tot medio 2023. Gravenberch wordt al weken in verband gebracht met een transfer naar Bayern München. Zijn vader bevestigt dat de onderhandelingen met der Rekordmeister zich in een afrondende fase bevinden.

Gravenberch senior onthult tegenover Ajax Showtime dat zijn zoon in eerste instantie niet wilde vertrekken. Een opvallende uitspraak van voormalig Ajax-directeur voetbalzaken Marc Overmars zorgde ervoor dat de middenvelder van gedachte veranderde. Overmars stelde in september dat Ajax het contract van Gravenberch middels een clausule zou kunnen verlengen, maar dit bleek niet te kloppen.

“Dat optie-verhaal heeft Ryan best wel geïrriteerd”, zegt Gravenberch senior. “Hij voelde zich niet helemaal serieus genomen. Hij lag nog even lang vast als Martínez, maar met Martínez was alles geregeld en die verlengde in die tijd heel snel zijn contract. Dat wilde Ryan ook, maar volgens ons heeft Ajax zich vergist en dachten ze dat hij sowieso al een optie in zijn contract had om te verlengen. Die optie is er niet. Geen idee waar dat vandaan komt, maar daardoor dachten ze wellicht dat er geen haast bij geboden was.”

Precies in die periode gingen wij echter voor het eerst met Bayern om tafel”, vervolgt de vader van de middenvelder. “Toeval of niet; zij zijn precies op het juiste moment in het gat gesprongen dat Ajax liet vallen. Dat is langzaam gaan broeien tot iets heel concreets. Bayern was vanaf het eerste moment op een missie.” Waar Bayern-trainer Julian Nagelsmann de komst van Mazraoui al zo goed als bevestigde, is de situatie omtrent Gravenberch anders. De middenvelder heeft nog een contract tot volgend jaar zomer, waardoor de Duitse landskampioen met een transferbedrag over de brug moet komen om hem los te weken bij Ajax. Beide clubs weten elkaar echter nog niet te vinden in vraag en aanbod.

Ajax deed Gravenberch volgens zijn vader in de afgelopen maanden alsnog een ‘fantastische aanbieding’. Desondanks kreeg de middenvelder een beter gevoel bij het plan van Bayern. “Hij heeft er goed over nagedacht. Ik heb het hem vaak gevraagd, want ik weet hoe goed hij het bij Ajax heeft en denk ook zeker dat hij nog heel veel kan leren hier. Maar hij voelt dat dit nu een goede volgende stap in zijn carrière is.”