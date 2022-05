‘Gabriel Jesus dicht bij overstap van City naar Arsenal voor torenhoge som'

Woensdag, 11 mei 2022 om 20:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:10

Gabriel Jesus is dicht bij een overstap naar Arsenal, zo meldt het Braziliaanse UOL Sport woensdag. De 25-jarige spits van Manchester City stond al langer in de belangstelling van the Gunners, dat op zoek is naar versterkingen voor de spitspositie. De deal lijkt zo goed als rond en alleen de laatste plooien moeten nog worden gladgestreken. Hoewel een definitief akkoord nog niet bereikt is, zijn de verwachtingen dat de clubs een overeenkomst zullen bereiken over een transfersom van circa vijftig miljoen euro.

Volgens de berichtgeving kan Jesus, die nog tot medio 2023 vastligt bij City, in Londen zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract. De vraagprijs van the Citizens was zestig miljoen euro, al lijkt de club akkoord te gaan met tien miljoen euro minder. UOL Sport meldt overigens dat er vooralsnog niets bekend is over het salaris van de Braziliaan en de eventuele commissies. Arsenal’s technisch directeur Edu Gaspar zou een belangrijke rol spelen bij de keuze van Jesus voor de Londenaren. Het Braziliaanse duo kent elkaar namelijk al van de gezamenlijke periode bij het Braziliaanse elftal.

Bij Arsenal was Pierre-Emerick Aubameyang jarenlang de onbetwiste nummer één in de spits, maar de Frans-Gabonees vertrok in januari door de achterdeur naar Barcelona. Sindsdien wordt de spitspositie in Londen ingevuld door Alexandre Lacazette en Eddie Nketiah. De 30-jarige Fransman als het 22-jarige jeugdproduct beschikken over een aflopend contract en beiden maken zich vermoedelijk op voor een transfervrij vertrek. Bij Lacazette is dat zo goed als zeker, maar Nketiah heeft een contractvoorstel in beraad. De aanvaller speelde jarenlang nauwelijks een rol van betekenis bij Arsenal, maar staat de laatste weken in de basis.

Afgelopen week meldde The Times nog dat Lautaro Martínez als prioriteit zou gelden, met daarachter Gabriel Jesus en Dominic Calvert-Lewin. Edu sprak eerder al verschillende malen met de zaakwaarnemers van Jesus. De belangstelling sluimert al veel langer, een teken dat Jesus (95 goals en 46 assists in 232 duels voor City) de overstap zelf ook ziet zitten. In 2016 maakte Jesus 2016 de overstap van Palmeiras naar Manchester.