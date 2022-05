Driessen prijst Slot en Feyenoord: ‘Dat maakt het alleen maar indrukwekkender’

Vrijdag, 6 mei 2022 om 10:43 • Shane Jebbink • Laatste update: 10:46

Valentijn Driessen is diep onder de indruk geraakt van Feyenoord. De Rotterdammers bereikten donderdagavond de finale van de Conference League nadat knap stand werd gehouden tegen Olympique Marseille in het Stade Vélodrome (0-0, 3-2 over twee wedstrijden). Driessen prijst in zijn column in De Telegraaf de onvermoeibaarheid van Feyenoord en ziet een ander elftal staan dan in het begin van de Conference League-campagne.

Driessen vergelijkt de de overwinning op de Zuid-Fransen met een bijbels verhaal. “Met Olympique Marseille versperde Feyenoord de nummer twee van Frankrijk de weg naar Tirana. David die Goliath verslaat, de club met een begroting van ruim 60 miljoen euro, die de vier keer kapitaalkrachtigere concurrent – met een jaarbudget van 250 miljoen euro – uitschakelt. Het door Marseille met rode cijfers geschreven verlies van 76 miljoen euro is zo’n vierenhalf keer het spelersbudget wat Feyenoord te besteden heeft”, vergelijkt de chef voetbal van de krant.

“Het maakt de finaleplaats van de ploeg van Arne Slot alleen maar indrukwekkender”, is Driessen complimenteus. De columnist stelt dat de situatie aan het begin van het jaar er beduidend anders uit zag. “De trainer nam als opvolger van Dick Advocaat het team pas tien maanden geleden voor het eerst onder handen. Tegen FC Drita uit Kosovo dreigde nog even serieus uitschakeling in de voorronde, maar daarna pakten de Feyenoorders de ideeën van de nieuwe coach razendsnel op”, memoreert Driessen.

“Met aantrekkelijk, snel aanvalsspel volgens de Hollandse School en voltreffers op de transfermarkt – Dessers, Trauner, Aursnes en in iets mindere mate Nelson en Pedersen – viel Feyenoord internationaal niet meer te stoppen”, wijst Driessen op de succesvolle transferzomer van Feyenoord. “Slot smeedde een hechte eenheid, waarin hij plaats inruimde voor de eigen jeugdspelers Geertruida, Malacia en Kökcü terwijl de Colombiaan Sinisterra al een tijdje in Rotterdam rondliep. De formatie werd mentaal steeds sterker en groeide met de wedstrijd meer naar elkaar toe.”

Feyenoord heeft volgens Driessen een goede kans om te winnen van AS Roma in de eindstrijd. “Een waanzinnige afsluiting van een ongekend seizoen, die ook nog eens goed is voor 13 miljoen euro aan extra inkomsten. Of 15 miljoen, als de eindstrijd wordt gewonnen. En waarom niet, na deze nu al ongelofelijke onverwacht succesvolle Europese trip van Feyenoord? Na een rondreis door Kosovo, Oostenrijk, Zweden, Israël, Tsjechië, Duitsland, Servië en Frankrijk kan Feyenoord in Albanië voor de derde keer de primeur claimen als eerste Nederlandse winnaar van een Europa Cup. Na de Europa Cup I in 1970 en UEFA Cup in 1974 ten koste van Celtic en Tottenham Hotspur staat AS Roma tussen het huidige Feyenoord en eeuwige roem.”