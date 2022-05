Arsenal wil ver boven 100 miljoen euro uitgeven aan twee gedroomde spitsen

Dinsdag, 3 mei 2022 om 00:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:45

Arsenal zet komende zomer in op het aantrekken van twee gekende aanvallers, zo meldt The Times. The Gunners azen uit de eigen competitie al langer op Gabriel Jesus (Manchester City) en Dominic Calvert-Lewin (Everton), en blazen nu de belangstelling voor Lautaro Martínez nieuw leven in. Om laatstgenoemde spits los te weken bij Internazionale moet volgens het gerenommeerde dagblad minimaal één voorwaarde aanwezig zijn: het spelen van Champions League-voetbal. In totaal gaat de operatie ver boven de 100 miljoen euro kosten, een bedrag dat in dat geval ruimschoots beschikbaar is.

In de zomer van 2021 hengelde Arsenal al nadrukkelijk naar de diensten van Martínez, die toen ook al voor het juiste bedrag - om en nabij 80 miljoen euro - mocht vertrekken uit Milaan. Arsenal was op dat moment net voor de tweede keer op rij achtste geëindigd in de Premier League en kon de 24-jarige Argentijn daarom geen speelminuten in de Champions League in het vooruitzicht stellen. Daarop knapte de transfer volgens The Times af. De kaarten zijn negen maanden later echter anders geschud: Arsenal bezet met nog vier wedstrijden te gaan de vierde plaats, die aan het eind van het seizoen goed is voor deelname aan het prestigieuze miljardenbal.

Voor Arsenal wordt het binnenhalen van het Champions League-ticket cruciaal in de race om de handtekening van Martínez. Curieus is dat ook Manchester United en Tottenham Hotspur, de twee directe concurrenten van Arsenal om dat ticket, serieuze belangstelling tonen voor de Zuid-Amerikaan. Martínez toont met 17 doelpunten en 3 assists in 32 competitieduels ook dit seizoen goede vorm, maar verspeelde met Inter onlangs wel de eerste plek aan rivaal AC Milan. In totaal staat Martínez op 70 goals en 23 assists in 177 duels voor Inter.

Bij Arsenal was Pierre-Emerick Aubameyang jarenlang de onbetwiste nummer één in de spits, maar de Frans-Gabonees vertrok in januari door de achterdeur naar Barcelona. Sindsdien wordt de spitspositie in Londen ingevuld door Alexandre Lacazette en Eddie Nketiah. De 30-jarige Fransman als het 22-jarige jeugdproduct beschikken over een aflopend contract en beiden maken zich vermoedelijk op voor een transfervrij vertrek. Bij Lacazette is dat zo goed als zeker, maar Nketiah heeft een contractvoorstel in beraad. De aanvaller speelde jarenlang nauwelijks een rol van betekenis bij Arsenal, maar staat de laatste weken in de basis en speelde met twee goals een cruciale rol in de spectaculair gewonnen topper tegen Chelsea (2-3).

Door het aanstaande vertrek van het duo zoekt Arsenal niet één, maar twee nieuwe spitsen. Martínez geldt volgens The Times als prioriteit, met daarachter Gabriel Jesus en Calvert-Lewin. Edu, de technisch directeur van Arsenal, sprak al verschillende malen met de zaakwaarnemers van Jesus, die bij Manchester City over een jaar uit zijn contract loopt en daardoor beschikbaar lijkt, naar verluidt voor 45 miljoen euro. De belangstelling sluimert al veel langer, een teken dat Jesus (95 goals en 46 assists in 232 duels voor City) de overstap zelf ook ziet zitten.

Een alternatief is dus Calvert-Lewin, die in geval van degradatie met Everton mogelijk op de markt komt. The Toffees staan achttiende, maar wonnen zondag van Chelsea (1-0) en hebben de veilige plekken nog in zicht. Calvert-Lewin kwakkelt dit seizoen met blessures en scoorde in dertien duels pas drie keer in de Premier League. De 25-jarige spits was de afgelopen jaren echter trefzekerder en staat in totaal op 56 goals en 17 assists in 187 optredens voor Everton.