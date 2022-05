‘Hypocriete’ Eva Jinek en Sjaak Polak aan de schandpaal na Derksen-rel

Zondag, 1 mei 2022 om 13:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:21

Eva Jinek en Sjaak Polak liggen zwaar onder vuur vanwege een video die nog altijd op de website van haar talkshow staat. In februari 2020 nodigde de presentatrice de oud-prof uit in de uitzending, die daar een anekdote vertelde over het vastbinden van ploeggenoot Anthony Obodai aan een massagetafel. Polak zou vervolgens 'Red Hot' - een pittige balsem - aangebracht hebben op de bilnaad van de Ghanees. In het licht van de rel rondom Johan Derksen worden ook Jinek en Polak verantwoording geroepen.

Jinek nodigt Polak in het fragment uit om zijn verhaal te doen, wat ze afdoet als 'kleedkamerhumor'. De voormalig linksback klapt uit de school over zijn periode bij Sparta Rotterdam. "Obodai liep altijd naakt door de gang heen omdat hij zo'n fantastisch lichaam had. Poedelnaakt. Hij zei dan altijd: I am the king. Toen zei ik: 'Nou moet je ophouden, want je bent maar een smurf'. Toen liep hij dus weer naar die massagetafel."

Polak vertelt dat toenmalig teamgenoot Ricky van den Bergh en hij Obodai beetpakten en de Ghanees vastbonden. "Ik liep heel rustig naar de medische kast en haal er zo'n houten spatel uit. Ik pakte 'Red Hot' - een best pittige balsem - en kijk zo zijn kringspier in. Ik bleef maar wachten tot hij ontspande en sloeg zo die spatel op zijn stuitje. Uiteindelijk haal ik hem zo via zijn bilnaad, via die balzak naar beneden."

Het fragment, daterend van 19 februari 2020, gaat momenteel viraal op internet en staat onder meer bij de best bekeken video's op Dumpert. Ook oud-lijsttrekker van D66 Alexander Pechtold is lachend te zien op het fragment, dat door De Limburger uit het verleden werd opgerakeld. Huidig partijleider van D66 Sigrid Kaag veroordeelde het incident van Derksen van afgelopen week wél. Het incident in de uitzending van Jinek wordt in het kader van die rel geplaatst.

Ik heb het destijds gemist maar heeft Kaag dat destijds ook van @Jinek_RTL gezegd toen er een rel was over deze smeuïge anekdote waarvan Jinek er op stond dat het verteld werd ? Oh nee wacht...... pic.twitter.com/Ura0Ldaqod — Tis (@Hetishelder) April 30, 2022

Is dit niet vele malen heftiger dan wat we van de week in #VIVandaag gezien hebben? Nog niets over gehoord in de media, of zie ik iets over het hoofd?#derksen #jinek Check 'Kleedkamerhumor 2.0' op Dumpert https://t.co/irsHE0YfIN — Patricia van Andel (@PvanAndel) May 1, 2022

Derksen vertelde dinsdag bij Vandaag Inside dat hij in zijn jongere jaren een kaars in het lichaam van een bewusteloze vrouw heeft geplaatst. Daardoor kwam de 73-jarige analyticus in opspraak. Er kwam een storm aan kritiek, sponsoren die de stekker uit de samenwerking trokken en een tafelgast die weigerde nog langer aan te schuiven in het programma. De hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie besloot bovendien een opsporingsonderzoek in te stellen.

Derksen weigerde zijn excuses te maken. Talpa Network sprak donderdag met het team van het programma en wilde toen niet de stekker eruit trekken. "Het overhaast stoppen van het programma draagt niet bij aan een oplossing", liet men weten aan NU.nl. Derksen zei wel spijt te hebben van zijn gedrag. Talpa reageerde meteen na de uitlatingen door 'ferm afstand' te nemen van de uitspraken van de televisiepersoonlijkheid. Talpa-topman Paul Römer nam vrijdagochtend al een voorschot op het einde van het programma. "Het is in ieder geval het afscheid van Derksen, maar ik weet niet of het het einde is van het programma”, aldus Römer bij NPO Radio 1. "Ik denk dat we altijd in gesprek moeten blijven, maar dit is zijn conclusie. Op een gegeven moment houdt het op. Ik denk niet dat hij nog over te halen is.”

Vrijdag werd bekend dat Vandaag Inside niet meer terugkeert op televisie. Zowel Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee stoppen ermee. Onder de voormalige naam VI Vandaag werd het programma sinds begin dit kalenderjaar iedere werkdag uitgezonden op SBS6. Daarmee kwam er een eind aan de voorgaande talkshow van het trio: Veronica Inside. In het nieuwe format schoven er vaste gasten aan die geen directe connectie hadden met voetbal. In 2001 was het programma, weliswaar in een andere vorm, voor het eerst te zien op de Nederlandse televisie. Men begon onder de naam Voetbal International, daar het direct gekoppeld was aan het gelijknamige weekblad waar Derksen hoofdredacteur van was. Nadien veranderde de naam van het praatprogramma in RTL Voetbal Insite, Voetbal Insite, Voetbal Inside en Veronica Inside en waren er diverse spin-offs te zien tijdens de EK’s en WK’s.