Statement op Twitter-account van Raiola: ‘Gezondheidssituatie: pissed off’

Donderdag, 28 april 2022 om 14:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:02

José Fortes Rodriguez, de rechterhand van Mino Raiola, ontkent dat Raiola is overleden. "Hij ligt slecht, maar is niet overleden", vertelt hij aan de NOS. In gesprek met De Telegraaf noemt hij de berichten over het overlijden van Raiola 'onzin'. Eerder op de donderdag meldden diverse Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport, dat Raiola op 54-jarige leeftijd is gestorven.

Dat nieuws werd niet bevestigd door de familie, het makelaarskantoor of het ziekenhuis waar Raiola verblijft. Vanuit het ziekenhuis wordt gemeld dat Raiola voor zijn leven vecht. Op het Twitter-account van Raiola is een officiële reactie verschenen. "Huidige gezondheidssituatie voor de geïnteresseerden: pissed off, voor de tweede keer in vier maanden word ik doodverklaard. Reanimatie lijkt mogelijk."

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

In januari schreef BILD al dat Raiola enkele weken op de intensive care in het ziekenhuis San Raffaele in Milaan lag. Daar zou hij vanwege een longziekte zijn geweest. De berichtgeving leek haaks te staan op de mededeling die Raiola op woensdag 12 januari zelf de wereld inbracht via zijn Twitteraccount. "Mino Raiola ondergaat gewone medische controles waarvoor verdoving nodig is", stond daar te lezen. "Alles was gepland en er vond geen spoedoperatie plaats." Daarmee werd de berichtgeving van La Gazzetta dello Sport, dat eerder die dag wél sprak over een spoedoperatie, al ontkend.

Raiola belandde midden januari dus plots in het ziekenhuis. De zaakwaarnemer was in voorbereiding op een gesprek met de leiding van Borussia Dortmund over de toekomst van Erling Braut Haaland. Raiola is ook zaakwaarnemer van spelers als Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma en Marco Verratti. Tevens had de gerenommeerde belangenbehartiger veel Nederlanders onder zijn hoede, onder wie Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Stefan de Vrij, Donyell Malen, Denzel Dumfries, Myron Boadu, Justin Kluivert, Owen Wijndal en Calvin Stengs.

Raiola zag het levenslicht in het Italiaanse Salerno, maar vertrok een jaar later met zijn ouders richting Haarlem. Zijn vader opende een succesvolle pizzeria in de stad in Noord-Holland, waar Raiola werkte naast zijn studie Rechten. Op negentienjarige leeftijd ging Raiola aan de slag bij Sport Promotion, het bedrijf van bekende Nederlandse zaakwaarnemer Rob Jansen. Hij was betrokken bij enkele grote transfers, waaronder die van Dennis Bergkamp naar Internazionale, maar besloot een jaar later voor zichzelf te beginnen. Raiola werd na zijn eerste grote transfer - waar hij de op dat moment nog onbekende Pavel Nedved na een indrukwekkend EK in 1996 onderbracht bij Lazio - al snel een gerenommeerde naam in de voetballerij en bouwde een indrukwekkend spelersbestand op.

De belangenbehartiger was verantwoordelijk voor enkele spraakmakende transfers. Zo transfereerde Zlatan Ibrahimovic onder zijn hoede in 2009 voor zestig miljoen euro van Internazionale naar Barcelona. Ook was Raiola medeverantwoordelijk voor de veelbesproken terugkeer van Paul Pogba naar Manchester United in 2016 voor liefst 130 miljoen euro. Het vermogen dat de Nederlandse-Italiaan had opgebouwd met zijn bedrijf werd door Quote in 2021 geschat op zo’n tweehonderd miljoen euro.