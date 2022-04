‘Wij stonden er and we killed Ajax, mentaal zal het toch even doorwerken’

Donderdag, 28 april 2022 om 11:41

Ritsu Doan houdt nog altijd geloof in de landstitel, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International. De aanvaller van PSV verwacht dat Ajax nog punten kan gaan verspelen en ziet daarin een invloed van de verloren bekerfinale. Doan noemt het collectief als kracht van de Eindhovenaren en wijst daarbij op het veroveren van de TOTO KNVB beker.

De gewonnen bekerfinale zorgde voor veel vreugde bij Doan. “De bekerfinale was fantastisch. Wat een wedstrijd en wat een sfeer”, vertelt de aanvaller met een glimlach. Voor Doan was het winnen van de finale extra speciaal. “Voor mij was het een heel speciaal moment om in zo’n intens duel met Ajax de beker te winnen. Het is pas mijn eerste prijs. Ik heb in Japan nooit een titel of beker gewonnen en daarna ook niet. Dat het nu is gelukt, daar ben ik heel trots op. Mijn eerste prijs en het moeten er natuurlijk nog veel meer worden”, laat Doan vol zelfvertrouwen weten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zonder slag of stoot ging het echter zeker niet in de eindstrijd door de korte voorbereidingstijd van de Eindhovenaren. “Dat we na het duel met Leicester City en een 1-0 achterstand het in een paar minuten na rust toch nog om weten te draaien, zegt eigenlijk alles. Wat een comeback. Dat we dit konden brengen tegen Ajax komt omdat we als groep mentaal heel sterk zijn”, prijst Doan zijn ploeg. Dat PSV het verdiende te winnen is duidelijk voor de vleugelaanvaller. “Wij hebben met onze teamspirit laten zien dat wij die beker echt heel graag wilden winnen. En eerlijk gezegd verdienden wij het ook en Ajax niet. Natuurlijk hadden zij ook wat kansen, maar die waren niet zo groot als die van ons. Wij stonden er and we killed Ajax.”

Volgens Doan maakt PSV nog kans om naast de beker ook de landstitel te winnen. “Ik weet dat de strijd nog niet voorbij is. Dat gevoel leeft bij ons allemaal en we hebben het er ook zeker over”, is Doan strijdbaar. “Maar wij zullen wel zelf alle vier resterende wedstrijden moeten winnen, dat is noodzakelijk. Dat is niet makkelijk, maar we geloven daar wel in. Zowel voor Ajax als ons zijn het nog vier finales. Ajax heeft de laatste weken sowieso wat moeite de competitiewedstrijden te winnen. Ze zijn niet meer top level zoals eerder dit seizoen. De titelstrijd wordt echt nog heel spannend.”