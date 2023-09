Turkije wint weer niet en gaat in doelpuntrijk duel ten onder tegen Japan

Turkije heeft dinsdagmiddag een oefennederlaag geleden tegen Japan. De ploeg van trainer Stefan Kuntz speelde vrijdag met 1-1 gelijk tegen Armenië en verloor dinsdag met 4-2 van Japan. Japan wist vrijdag ook Duitsland al met 1-4 over de knie te leggen en maakt opnieuw indruk. Namens Japan waren Atsuki Ito, Keito Nakamura (twee keer) en Junya Ito trefzeker. Voor Turkije scoorden Ozan Kabak en Bertug Yildrim.

Turkije begon aan het duel in Genk met een bijna volledig gewijzigd elftal ten opzichte van de wedstrijd tegen Armenië (1-1). Alleen Orkun Kökçü en Çaglar Söyüncü bleven staan. Bij Japan begon voormalig Eredivisie-speler Ritsu Doan aan de aftrap. Feyenoord-spits Ayase Ueda raakte geblesseerd in het duel met Duitsland (1-4 winst) en was dinsdagmiddag niet van de partij. Kyogo Furuhashi nam zijn plaats in de punt van de aanval over. Ook sterspeler Kaoru Mitoma van Brighton & Hove Albion kreeg rust en begon op de bank.

Japan schoot uit de startblokken in de Cegeka Arena. De ploeg van trainer Hajime Moriyasu kwam na een kwartier spelen op voorsprong via een treffer van Atsuki Ito. De middenvelder van Urawa Red Diamonds kwam à la Arjen Robben vanaf de rechterkant naar binnen en haalde met links uit in de rechterbovenhoek: 1-0. Nakamura maakte er een kwartier later 2-0 van. De buitenspeler van Stade de Reims kreeg de bal plots voor zijn voeten nadat doelman Ugurcan Çakir een schot van Doan niet goed verwerkte en schoof simpel binnen: 2-0.

Nog voor rust kwam Japan zelfs op een 3-0 voorsprong. Diezelfde Nakamura dribbelde naar binnen en zette Çakir op het verkeerde been. In de laatste minuut van de eerste helft liet Turkije eindelijk van zich zien. Een indirecte vrije trap werd bij de tweede paal op doel gekopt. Die eerste kopbal wist Kosuke Nakamura nog te keren, maar in de rebound knikte Kabak raak: 3-1.

Na rust had Turkije duidelijk het betere van het spel. Yildirim rondde een goedlopende aanval knap af en zette zo de 3-2 op het scorebord. Van een gelijkmaker kwam het uiteindelijk niet. Invaller Junya Ito werd door Ismail Yüksek neergelegd in het strafschopgebied, waarop scheidsrechter Allard Lindhout een strafschop aan de Japanners gaf. Ito ging zelf achter de bal staan en faalde niet: 4-2.