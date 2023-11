‘Ueda Airlines’ zet Gimenez op scherp met fraaie hattrick namens Japan

Donderdag, 16 november 2023 om 12:55 • Wessel Antes • Laatste update: 13:02

Japan heeft donderdag kinderlijk eenvoudig afgerekend met Myanmar: 5-0. In het eerste Aziatische WK-kwalificatieduel voor het eindtoernooi van 2026 liet Feyenoord-reserve Ayase Ueda zich direct gelden met drie uitstekende spitsengoals. Daichi Kamada en Ritsu Doan waren verantwoordelijk voor de overige Japanse treffers, waardoor Samurai Blue de cyclus foutloos begint.

Waar Ueda bij Feyenoord de afgelopen maanden Santiago Gimenez voor zich moest dulden, kon hij in Suita wel rekenen op een basisplaats. Bondscoach Hajime Moriyasu had ook een plek ingeruimd voor Doan, die in de Eredivisie naam maakte bij PSV en FC Groningen.

?? Assistência de Takumi Minamino, gol de Ayase Ueda! O gol que abriu o placar para o Japão diante de Mianmar. #SAMURAIBLUE #jfa #AsianQualifierspic.twitter.com/GfYThneNjz — Japão??FC (@japaofcbr) November 16, 2023

Ueda kreeg de afgelopen week op social media van Feyenoord-fans de bijnaam ‘Ueda Airlines’, daar hij voor zijn lengte (1,82 m) erg hoog kan springen en tevens goed kan koppen. Dat laatste toonde hij opnieuw tegen Myanmar. Al na elf minuten knikte Ueda de openingstreffer binnen op aangeven van AS Monaco-middenvelder Takumi Minamino: 1-0.

Kamada, middenvelder van Feyenoord-opponent Lazio, schoot even later de 2-0 tegen de touwen. Met zijn linker liet hij doelman Kyaw Zin Phyo van buiten het zestienmetergebied kansloos.

Nog voor rust was het opnieuw de beurt aan Ueda, die na een goede loopactie profiteerde van een heerlijke steekbal van Doan. Vanuit een lastige hoek schoof de Feyenoord-spits de bal vervolgens diagonaal het doel in: 3-0. Na de theepauze ging Ueda vrolijk verder.

?? | Assistência pornográfica de Ritsu Doan para gol de Ayase Ueda, o segundo dele no jogo! O Japão vai vencendo Mianmar por 3 a 0.#SAMURAIBLUE #jfa #AsianQualifierspic.twitter.com/TXQopYj0Zc — Japão??FC (@japaofcbr) November 16, 2023

In de vijftigste minuut was het voor de derde keer raak, na wederom een goede loopactie. Op aangeven van Minamino verdween Ueda uit de rug van zijn directe tegenstander, waarna hij met de buitenkant van zijn rechtervoet succesvol afrondde: 4-0. Een kwartier later werd hij vervangen door Kashiwa-spits Mao Hosoya.

In het restant van de wedstrijd zorgde Doan voor het slotakkoord, door de vijfde Japanse treffer te maken. Door de ruime zege op Myanmar kent Japan een goede start in Groep B van de Aziatische WK-kwalificatie, waarin Syrië en Noord-Korea de overige tegenstanders zijn. De Japanse voetbalbond heeft torenhoge ambities en hoopt tijdens het WK van 2026 al een dark horse te zijn.