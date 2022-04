‘Ajax wil transfer Gravenberch vlottrekken en informeert naar spelersruil’

Woensdag, 27 april 2022 om 13:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:44

Ajax beschouwt Joshua Zirkzee als een interessante optie, zo meldt GOAL. De Amsterdammers lijken er met Bayern München niet uit te komen als het gaat om de vergoeding voor Ryan Gravenberch en willen praten over de mogelijkheid om Zirkzee in de deal te betrekken. Bayern volgt naar verluidt ook Sébastien Haller, waarvoor de twintigjarige spits een directe vervanger zou kunnen zijn.

De onderhandelingen tussen Ajax en Bayern over Gravenberch zitten al weken muurvast . Volgens de laatste informatie van De Telegraaf wil Bayern niet verdergaan dan een vast bedrag van zeventien miljoen euro plus zes miljoen euro aan eventuele bonussen, terwijl Ajax een totaalpakket van dertig miljoen euro eist. Het is volgens GOAL niet ondenkbaar dat de Amsterdammers nu navraag zullen doen naar de beschikbaarheid van Zirkzee.

Zirkzee wordt momenteel door Bayern verhuurd aan Anderlecht en volgens Sky Sports ziet de aanvaller het niet zitten om komende zomer in Duitsland opnieuw de concurrentie aan te moeten met Robert Lewandowski. Zirkzee kan met 15 goals en 8 assists in 32 officiële duels voor Anderlecht bogen op uitstekende statistieken en staat ook in de belangstelling van PSV, zo meldde het Eindhovens Dagblad woensdag. De spits ligt bij Bayern nog slechts één jaar vast, waardoor een transfer absoluut niet onbespreekbaar zal zijn.

Ondertussen sluimeren ook geruchten over de interesse van Bayern in Haller, voor het geval Lewandowski vertrekt. BILD berichtte daar maandag voor het eerst over en GOAL kan de belangstelling bevestigen. Mocht Bayern doorpakken en Haller inlijven, dan staat Ajax voor een enorme uitdaging op transfergebied. De Amsterdammers beschikken momenteel met Haller en Brian Brobbey over twee centrumspitsen, maar laatstgenoemde is gehuurd van RB Leipzig en gaat in principe terug naar Duitsland.