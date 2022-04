Eindhovens Dagblad laat vier namen vallen in zoektocht naar opvolger Zahavi

Woensdag, 27 april 2022 om 10:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:05

PSV moet zeer waarschijnlijk deze zomer op zoek naar een nieuwe spits. Eran Zahavi loopt uit zijn contract en lijkt Eindhoven te verlaten, terwijl Carlos Vinícius niet goed genoeg wordt geacht om de spitspositie in te vullen. Volgens het Eindhovens Dagblad dient een dilemma zich aan voor PSV, daar er in korte tijd een directe vervanger moet staan voor Zahavi. Gaat de nummer twee van de Eredivisie voor kwaliteit of snelheid, dat is de vraag.

Elfrink refereert aan het feit dat PSV geen enkele speler in de dubbele cijfers heeft dit seizoen. Cody Gakpo en Zahavi zijn de meest productieve spelers met allebei negen treffers. Daarna volgen Yorbe Vertessen, Bruma en Carlos Vinícius met zes doelpunten. "Van Zahavi had PSV een wat grotere oogst verwacht", aldus Elfrink. De Israëlische spits loopt deze zomer uit zijn contract en verwacht wordt dat hij volgend seizoen niet meer in het shirt van PSV te zien is. Onder meer Maccabi Tel Aviv volgt de verrichtingen van de aanvalsleider met bovengemiddelde interesse.

Een naam die onlosmakelijk verbonden is met PSV is Luuk de Jong. De spits van Barcelona hoeft onder Xavi niet op heel veel speelminuten te rekenen en kan in Eindhoven opnieuw het boegbeeld van de club worden. Verwacht wordt echter niet dat hij terugkeert naar Nederland, daar hij het ondanks zijn reserverol goed naar zijn zin zou hebben in Spanje. De Jong keert in principe deze zomer terug bij Sevilla, waar hij nog een contract heeft tot volgend jaar zomer. De spits wordt enkel dit seizoen gehuurd door Barcelona. De 38-voudig international van Oranje droeg tussen 2014 en 2019 al het shirt van PSV.

Andere namen die Elfrink noemt zijn Wout Weghorst, Sam Lammers en Joshua Zirkzee. Weghorst strijkt echter een aanzienlijk salaris op bij Burnley, terwijl Lammers met enige onenigheid is vertrokken bij PSV en om die reden ook geen logische keuze lijkt. Zirkzee wordt in Nederland vaak gekoppeld aan Feyenoord. De spits is eigendom van Bayern München, maar de kans dat hij na zijn huurperiode bij Anderlecht terugkeert bij de recordkampioen lijkt klein. De Duitse topclub vraagt zo’n tien miljoen euro voor de Nederlander. Zirkzee zou zelf geen oren hebben naar een terugkeer in de Bundesliga.