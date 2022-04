Ajax lijkt te gaan voor ‘enige optie’; Lasse Schöne reageert zeer enthousiast

Vrijdag, 22 april 2022 om 20:27 • Jeroen van Poppel

De kans is groot dat Ajax zijn belangstelling voor Alfred Schreuder zal doorzetten, zo vermoedt Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf denkt dat de huidige coach van Club Brugge de enige optie is, ook omdat Peter Bosz de tijd krijgt van Olympique Lyon. Driessen is positief over Schreuder, ook op basis van gesprekken met betrokkenen. "Wij hebben ons oor te luister gelegd bij Lasse Schöne, die toch wel heel erg enthousiast is over Schreuder", aldus Driessen.

De Telegraaf meldde dinsdag dat Ajax zich bij Club Brugge heeft gemeld voor Schreuder, die de opvolger kan worden van Erik ten Hag. Driessen denkt dus ook dat dat zal gebeuren. "Schreuder is eigenlijk de enige optie die beschikbaar is'', aldus de journalist. "Schreuder weet exact wat er bij Ajax gevraagd wordt", doelt Driessen op het successeizoen 2018/19, toen de coach in dienst was bij Ajax. "Hij heeft als assistent van Ten Hag al in de keuken gekeken en meegelopen. Ze weten dus wat ze in huis halen. Daarnaast heeft hij inmiddels wat ervaring opgedaan als zelfstandig hoofdtrainer."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Driessen informeerde dus ook bij Schöne naar zijn ervaringen met Schreuder. "Schöne was heel positief over hem. Hij was natuurlijk geen 'normale' assistent in zijn tijd bij Ajax. Hij was iemand die ook echt zijn stempel overal op wilde en kon drukken. Daarnaast kon hij heel goed overweg met de spelers. Opvallend aan wat Schöne zei is dat Schreuder als assistent van Ten Hag heel dominant aanwezig was. Dat zag je ook langs de lijn: Ten Hag overlegde heel veel over tactische zaken met Schreuder. Iedereen roemt zijn tactische inzichten, maar daarnaast kan hij heel goed met spelers overweg. Schöne, Hakim Ziyech, Dusan Tadic, iedereen liep weg met hem."

Al met al heeft de huidige coach van Club Brugge dus de zegen van Driessen. "Ik denk dat Schreuder veel heeft, alleen er komt bij Ajax ook een bepaald umfeld omheen, en daar moet je ook mee zien te dealen. Daar had Ten Hag in het begin ook heel veel moeite mee. Ik weet dat Schreuder daar bij FC Twente weleens moeite mee had, om iedereen zonder aanziens des persoon te behandelen." Schreuder leidde Twente in het seizoen 2013/14 naar een knappe derde plaats. Op papier was hij toen overigens assistent-trainer van stroman Michel Jansen, maar in praktijk waren de rollen omgedraaid. In zijn tweede seizoen eindigde Schreuder teleurstellend tiende met Twente, en in augustus 2015 werd hij - na drie nederlagen en een gelijkspel bij de opening van zijn derde jaar - ontslagen.

Mike Verweij, eveneens vaste gast in de podcast, ziet Schreuder ook wel zitten als coach van Ajax. "Je hoort wel geluiden dat hij voornamelijk als assistent-trainer heeft gewerkt", stelt Verweji. "Maar hij heeft bij Twente in de allermoeilijkste fase van de afgelopen jaren op eigen benen gestaan en is daar nog derde geworden. Bij TSG Hoffenheim heeft hij op eigen benen gestaan en daar Europees voetbal gehaald, al is het daarna wel een stuk minder gegaan. En hij is nu met Club Brugge in de kampioensrace, dus hij heeft wel degelijk ervaring." En daarnaast keek Schreuder jarenlang mee met topcoaches, memoreert Verweij. "Als je hebt meegelopen met trainers als Julian Nagelsmann (twee jaar bij Hoffenheim, red.), Ten Hag en Ronald Koeman (een half jaar bij Barcelona, red.) dan denk ik dat je er uiteindelijk wel een keer klaar voor bent om zo'n klus aan te gaan."