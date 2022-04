Erik ten Hag legt uit waarom hij onophoudelijk clubgenoten bij Ajax verdedigt

Vrijdag, 22 april 2022 om 19:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:34

Erik ten Hag ziet het publiekelijk verdedigen van zijn clubgenoten als een belangrijk deel van zijn vak. De trainer van Ajax weigert herhaaldelijk om in opspraak geraakte personen af te vallen, in ieder geval richting de buitenwereld. "Ik bescherm mensen zeker naar buiten toe. Intern kan dat anders zijn, als iemand een grens is overgegaan", zegt Ten Hag in een interview met Trouw.

De afgelopen maanden maakte Ten Hag duidelijk Marc Overmars nog altijd te zien als een vriend, hield hij vol dat een Servisch interview met Dusan Tadic verkeerd was vertaald naar het Nederlands, zei hij na een uitgelekte bekentenis van Quincy Promes over het neersteken van zijn neef dat 'de NOS niet de rechterlijke macht is', noemde hij de vermeende betrokkenheid van Zakaria Labyad bij een mishandelingszaak een 'privékwestie' en beweerde hij dat André Onana vanwege een liesblessure afwezig was tijdens de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV. Overigens werd eerder deze maand duidelijk dat Labyad niet wordt vervolgd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Hag vindt het belangrijk dat de mensen bij een club weten dat hij achter ze staat. "Uiteindelijk is het topsport. Je moet elkaar kunnen vertrouwen, anders kun je geen resultaat halen. Als mijn beschermende houding ten koste gaat van mezelf dan is dat maar zo. Ik ben de manager, de leider, ik doe dat in het belang van het resultaat en van Ajax. Daaraan ben ik ondergeschikt", legt de naar Manchester United vertrekkende oefenmeester uit. Hij gaat specifiek in op de zaak-Promes. "Ja, ik heb het voor hem opgenomen en jazeker, ik ben teleurgesteld. Mensen maken fouten. Maar dat wil niet zeggen dat ik een mens totaal afschrijf of dat hij niet meer bij me terechtkan."

Voor Ten Hag veranderde niets aan zijn vriendschap met Overmars, die vanwege grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke werknemers. "Ja, we hebben nog steeds contact. En dat is meer dan zakelijk", geeft de trainer aan. "Overigens mag je zijn zaak niet met Promes vergelijken, dat is van een totaal andere orde. Het is mijn taak om de boel bij elkaar te houden. Daar hoort bij dat je het opneemt voor mensen. Ik doe dat ook vanuit mijn hart. Wij mensen zijn op de wereld om elkaar te helpen en niet om elkaar af te schieten."